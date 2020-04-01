سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 1 أبريل/نيسان 2020
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خلاصات من TRT عربي: 1 أبريل/نيسان 2020
دعوات تركية وأمريكية للتضامن الدولي من أجل مكافحة كورونا في العالم / Reuters
1 أبريل 2020

أهم الأحداث:

أردوغان وترمب يؤكدان أن التضامن والتعاون الدوليان هما سبيل مكافحة كورونا. والسعودية تدعو إلى التريُّث في إبرام عقود الحج بسبب الفيروس المستجد.

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أردوغان وترمب: التضامن الدولي لمكافحة كورونا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء، عبر مكالمة هاتفية، أن التضامن والتعاون الدوليين هما السبيل الوحيد للنجاح في مكافحة كورونا. [الأناضول]

في سياق متصل أكّد البيت الأبيض أن الرئيسين شدّدا على الحاجة إلى وقف إطلاق النار في سوريا وليبيا خلال تفشِّي جائحة فيروس كورونا المستجد. [TRT عربي]

كما اتفق الرئيسان على أنه من المهمّ الآن أكثر من أي وقت مضى بالنسبة إلى الدول التي تشهد نزاعات، خصوصاً سوريا وليبيا، التزام وقف إطلاق النار والعمل من أجل التوصل إلى حلّ. [TRT عربي]

السعودية.. دعوة للتريث قبل الحج

دعا وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر الثلاثاء، دول العالم إلى التريث في "إبرام عقود الحج"، حتى تتضح الرؤية فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا. [TRT عربي]

وأضاف: "المملكة تقدّم الرعاية لـ1200 معتمر لم يستطيعوا العودة إلى بلدانهم، وهناك تنسيق كبير مع وزارة الصحة لتقديم الخدمات للمعتمرين". [TRT عربي]

وشدّد على أن "المملكة مهتمة بسلامة جميع المعتمرين والزوار، وأن الموجودين في فنادق العزل الصحي يتمتعون بصحة جيدة". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي
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