أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الثلاثاء، تسجيل 2704 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تركيا، بعد إجراء 15422 فحصاً خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 13531.

وخلال الفترة ذاتها سجّلت تركيا 46 وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات في عموم البلاد 214.

وأشار قوجه إلى أن حصيلة الاختبارات زادت بنسبة 25.2 في المئة مقارنة بأمس وعدد مراكز الفحص ارتفع إلى 75.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الاثنين، في خطاب عقب ترؤُّسه اجتماعاً للحكومة في العاصمة أنقرة، إطلاق حملة تبرعات وطنية لدعم متضرري فيروس كورونا، افتتحها بالتبرع براتبه لـ7 أشهر.

وحتى عصر الثلاثاء أصاب الفيروس أكثر من 809 آلاف شخص حول العالم، توُفّي منهم أكثر من 39 ألفاً، فيما تعافى نحو 172 ألفاً.

وأجبر الفيروس دولاً كثيرة على إغلاق حدودها وتعليق رحلات الطيران وفرض حظر التجول وتعطيل الدراسة وإلغاء فاعليات عديدة ومنع التجمعات العامة وإغلاق المساجد والكنائس.