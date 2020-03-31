أوصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان الثلاثاء، بتقليص أعداد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال البيان: "يشكّل فيروس كورونا تحدّياً كبيراً لسلطات الاحتجاز الإسرائيلي، ولكن واجباتها تجاه المحتجَزينما زالت قائمة رغم الصعوبات بسبب الأزمة الحالية".

وأضاف: "نصحنا سلطات الاحتجاز في إسرائيل والأراضي المحتلة بالنظر في تقليل عدد المحتجزين".

وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن رعاية المعتقلين في ظلّ تفشي جائحة كورونا، مشيرة إلى أنها "تتفهم قلق المعتقلين وعائلاتهم في ظلّ الأوضاع القائمة".

وشدّدَت على أن "مسؤولية اتخاذ التدابير المناسبة وضمان توفير العلاج في الوقت المناسب للمعتقلين، تقع على عاتق سلطات الاحتجاز".

كما لفتت إلى أنها تواصل زيارتها للسجون الإسرائيلية، لضمان رعاية المعتقلين الفلسطينيين.

والاثنين أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن "سلطات الاحتلال أعلنت إصابة ثلاثة سجَّانين إسرائيليين بفيروس كورونا، هما شرطيان في سجن عوفر، وآخر في سجن الرملة".

وفي اليوم نفسه دعت فصائل فلسطينية اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل وحماية المعتقلين في سجون إسرائيل، في ظلّ تفشي كورونا.

وتعتقل إسرائيل في سجونها 5000 فلسطيني، منهم 43 امرأة، و180 طفلاً، و700 مريض.‎