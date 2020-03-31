سياسة
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الصليب الأحمر يوصي إسرائيل بتقليص عدد الأسرى الفلسطينيين بسبب كورونا
أكّدَت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن "مسؤولية اتخاذ التدابير المناسبة وضمان توفير العلاج في الوقت المناسب للمعتقَلين تقع على عاتق سلطات الاحتجاز".
الصليب الأحمر يوصي إسرائيل بتقليص عدد الأسرى الفلسطينيين بسبب كورونا
الصليب الأحمر يوصي إسرائيل بتقليص عدد الأسرى الفلسطينيين / AA
31 مارس 2020

أوصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان الثلاثاء، بتقليص أعداد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال البيان: "يشكّل فيروس كورونا تحدّياً كبيراً لسلطات الاحتجاز الإسرائيلي، ولكن واجباتها تجاه المحتجَزينما زالت قائمة رغم الصعوبات بسبب الأزمة الحالية".

وأضاف: "نصحنا سلطات الاحتجاز في إسرائيل والأراضي المحتلة بالنظر في تقليل عدد المحتجزين".

وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن رعاية المعتقلين في ظلّ تفشي جائحة كورونا، مشيرة إلى أنها "تتفهم قلق المعتقلين وعائلاتهم في ظلّ الأوضاع القائمة".

وشدّدَت على أن "مسؤولية اتخاذ التدابير المناسبة وضمان توفير العلاج في الوقت المناسب للمعتقلين، تقع على عاتق سلطات الاحتجاز".

كما لفتت إلى أنها تواصل زيارتها للسجون الإسرائيلية، لضمان رعاية المعتقلين الفلسطينيين.

والاثنين أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن "سلطات الاحتلال أعلنت إصابة ثلاثة سجَّانين إسرائيليين بفيروس كورونا، هما شرطيان في سجن عوفر، وآخر في سجن الرملة".

وفي اليوم نفسه دعت فصائل فلسطينية اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل وحماية المعتقلين في سجون إسرائيل، في ظلّ تفشي كورونا.

وتعتقل إسرائيل في سجونها 5000 فلسطيني، منهم 43 امرأة، و180 طفلاً، و700 مريض.‎

مصدر:TRT عربي - وكالات
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