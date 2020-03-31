يسعى باحثون أتراك إلى إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا باستخدام نبتة "نيكوتيانا بينثاميانا".

وقال تارلان ماميدوف، عضو "هيئة علم التلقيح" التابعة لوزارة الصحة التركية، لوكالة الأناضول، إن "العمل على إنتاج اللقاح جارٍ منذ شهر بجامعة آق دنيز في ولاية أنطاليا".

وأضاف ماميدوف أنهم يطمحون إلى الحصول على مضادات لفيروس كورونا من خلايا نبتة "نيكوتيانا بينثاميانا".

وأوضح أنهم يعملون على "النبتة التي تنتمي إلى عائلة النباتات التبغية، التي ينتجونها بالمختبر، باستخدام نظام التعبير الجيني".

وأردف: "هذا النظام يُستخدم في العادة من أجل الحصول على بروتينات لصنع اللقاحات والأدوية الزراعية".

وأفاد ماميدوف بأنهم طوّروا لقاحات ضدّ الجمرة الخبيثة وداء الكلب والملاريا بواسطة هذا النظام، ويعملون حاليّاً على إنتاج مضادّ لكورونا عبر استخدامه.

وذكر أنهم طلبوا جينات فيروس كورونا من الولايات المتحدة لإجراء أبحاث عليها أيضاً، على غرار تلك الجارية على جينات "نيكوتيانا بينثاميانا".

وتابع: "بعد التمكن من إنتاج اللقاح سنبدأ في إجراء الاختبارات السريرية على الإنسان والحيوان".

ولفت إلى أن فريقاً من أكثر من 15 باحثاً يعملون على إنتاج اللقاح بالجامعة، الذي قد يستغرق 6 أشهر.

وحتى عصر الثلاثاء أصاب الفيروس أكثر من 809 آلاف شخص حول العالم، توُفّي منهم أكثر من 39 ألفاً، فيما تعافى نحو 172 ألفاً.