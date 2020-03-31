سياسة
2 دقيقة قراءة
باحثون أتراك يطمحون إلى علاج كورونا بـنبتة "نيكوتيانا بينثاميانا"
يعمل فريق من أكثر من 15 باحثاً، على إنتاج لقاح مضادّ لفيروس كورونا باستخدام نبتة "نيكوتيانا بينثاميانا"، وقد يستغرق إنتاجه 6 أشهر.
باحثون أتراك يطمحون إلى علاج كورونا بـنبتة "نيكوتيانا بينثاميانا"
 تارلان ماميدوف يقول إن العمل جارٍ منذ شهر على إنتاج اللقاح بجامعة آق دنيز في ولاية أنطاليا / AA
31 مارس 2020

يسعى باحثون أتراك إلى إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا باستخدام نبتة "نيكوتيانا بينثاميانا".

وقال تارلان ماميدوف، عضو "هيئة علم التلقيح" التابعة لوزارة الصحة التركية، لوكالة الأناضول، إن "العمل على إنتاج اللقاح جارٍ منذ شهر بجامعة آق دنيز في ولاية أنطاليا".

وأضاف ماميدوف أنهم يطمحون إلى الحصول على مضادات لفيروس كورونا من خلايا نبتة "نيكوتيانا بينثاميانا".

وأوضح أنهم يعملون على "النبتة التي تنتمي إلى عائلة النباتات التبغية، التي ينتجونها بالمختبر، باستخدام نظام التعبير الجيني".

وأردف: "هذا النظام يُستخدم في العادة من أجل الحصول على بروتينات لصنع اللقاحات والأدوية الزراعية".

وأفاد ماميدوف بأنهم طوّروا لقاحات ضدّ الجمرة الخبيثة وداء الكلب والملاريا بواسطة هذا النظام، ويعملون حاليّاً على إنتاج مضادّ لكورونا عبر استخدامه.

وذكر أنهم طلبوا جينات فيروس كورونا من الولايات المتحدة لإجراء أبحاث عليها أيضاً، على غرار تلك الجارية على جينات "نيكوتيانا بينثاميانا".

وتابع: "بعد التمكن من إنتاج اللقاح سنبدأ في إجراء الاختبارات السريرية على الإنسان والحيوان".

ولفت إلى أن فريقاً من أكثر من 15 باحثاً يعملون على إنتاج اللقاح بالجامعة، الذي قد يستغرق 6 أشهر.

وحتى عصر الثلاثاء أصاب الفيروس أكثر من 809 آلاف شخص حول العالم، توُفّي منهم أكثر من 39 ألفاً، فيما تعافى نحو 172 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us