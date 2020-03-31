اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء، على أن التضامن والتعاون الدوليين هما السبيل الوحيد للنجاح في مكافحة كورونا.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بحثا فيها التطورات الإقليمية وآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، إلى جانب القضايا الثنائية للبلدين، وفق وكالة الأناضول.

في سياق متصل أكّد البيت الأبيض أن الرئيسين شدّدا على الحاجة إلى وقف إطلاق النار في سوريا وليبيا خلال تفشِّي جائحة فيروس كورونا المستجد، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيسين تحدثا هاتفيّاً عن جهود "القضاء على الفيروس ودعم الاقتصاد العالمي".

كما اتفق الرئيسان على أنه من المهمّ الآن أكثر من أي وقت مضى بالنسبة إلى الدول التي تشهد نزاعات، خصوصاً سوريا وليبيا، التزام وقف إطلاق النار والعمل من أجل التوصل إلى حلّ.