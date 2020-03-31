سياسة
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تركيا ستنتج خلال شهرين 5 آلاف جهاز تنفس صناعي لمرضي كورونا
قال الرئيس التنفيذي لشركة بايكار التركية إن مجموعة من شركات الدفاع والإلكترونيات التركية تسعى للعمل معاً على إنتاج وتوريد خمسة آلاف جهاز تنفس صناعي إلى وزارة الصحة في غضون شهرين.
تركيا ستنتج خلال شهرين 5 آلاف جهاز تنفس صناعي لمرضي كورونا
مجموعة من المصانع التركية تعلن اعتزامها إنتاج 5 آلاف جهاز تنفس صناعي في غضون شهرين لاستخدامها مع مرضى كورونا / AA
31 مارس 2020

قال الرئيس التنفيذي لشركة بايكار التركية خلوق بيرقدار الثلاثاء، إن مجموعة من شركات الدفاع والإلكترونيات التركية تسعى للعمل معاً على إنتاج وتوريد خمسة آلاف من أجهزة التنفس الصناعي لوزارة الصحة في غضون شهرين.

وقال بيرقدار إن الهدف في بادئ الأمر كان إنتاج ألف جهاز بحلول منتصف أبريل/نيسان.

وتضم المجموعة شركة بايكار التي تصنع الطائرات المسيَّرة وشركة أسلسان الدفاعية وشركة أرجليك مصنِّعة الأجهزة المنزلية.

وتعمل الشركات المذكورة معاً على تكثيف إنتاج جهاز تنفُّس صناعي موجود بالفعل من إنتاج شركة بيوسيس، وذلك لعلاج من يعانون مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وحتى ظهر الثلاثاء أصاب الفيروس قرابة 800 ألف حول العالم، توُفّي منهم نحو 39 ألفاً، فيما تعافى نحو 170 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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