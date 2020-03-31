سياسة
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حصيلة كورونا.. 54 إصابة جديدة في 4 بلدان عربية
سجلت 4 بلدان عربية، الثلاثاء، 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا، برصد 23 في الكويت و13 في سلطنة عمان و17 في لبنان وإصابة واحدة في السودان.
حصيلة كورونا.. 54 إصابة جديدة في 4 بلدان عربية
أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 23 إصابة مؤكدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 289 حالة / Reuters
31 مارس 2020

سجلت 4 بلدان عربية، الثلاثاء، 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا، برصد 23 في الكويت و13 في سلطنة عمان و17 في لبنان وإصابة واحدة في السودان.

ففي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 إصابة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 289 حالة، فيما شفيت حالة واحدة رفعت عدد المتعافين إلى 73.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبدالله السند، في تصريحات إعلامية، إن 8 من الحالات لمواطنين مرتبطة بالسفر، 3 منها زارت بريطانيا و2 لإيران و3 لفرنسا، مشيراً إلى أنهم "جميعهم تحت الحجر".

وأضاف أن 14 حالة مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر، 3 منها لكويتيين و6 من الجنسية الهندية و4 حالات من الجنسية نفسها مخالطة لحالات تحت التقصي الوبائي، وإصابة تحت التقصي الوبائي لبنغالي، وذكر المتحدث أن الحالة المتعافية اليوم تعود لسيدة في عقدها الثامن من العمر.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال البيان إن معظم الحالات الجديدة لمخالطي مرضى سابقين ولعائدين من الخارج، مشيراً إلى أن "العدد الكلّي للإصابات المسجلة في السلطنة ارتفع إلى 192 حالة تماثل منها 34 حالة للشفاء".

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 7 إصابات.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المريض رجل أجنبي في الستينيات من العمر، وصل السودان قادماً من الإمارات في 14 مارس/آذار الجاري.

وأكدت الوزارة أن المريض يخضع حالياً للرعاية الصحية في أحد عنابر العزل بولاية الخرطوم، ومتابعة المخالطين.

وأعلنت السلطات الصحية في السودان، فجر الاثنين، عن تسجيل ثاني حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 463 حالة.

وقالت الوزارة في بيانها الصباحي: "تم تسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 463 حالة"، تماثل منها 35 حالة للشفاء.

وصباح الثلاثاء، سجل لبنان حالة وفاة بفيروس كورونا لرجل في العقد الخامس، وكان يعاني أمراضاً مزمنة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 12 حالة.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب الفيروس قرابة 800 ألفاً حول العالم، توفي منهم نحو 39 ألفاً، بينما تعافى حوالي 170 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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