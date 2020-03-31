سياسة
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ليبيا.. مقتل مدني بقصف لمليشات حفتر وطائرات إماراتية تتجه إلى شرق البلاد
قُتل مدني وأصيب 4 آخرون بينهم طفل الثلاثاء، إثر استهداف حيين سكنيين في العاصمة الليبية طرابلس، بقذائف أطلقتها مليشيات خليفة حفتر.
ليبيا.. مقتل مدني بقصف لمليشات حفتر وطائرات إماراتية تتجه إلى شرق البلاد
قصف مليشيات حفتر أدى إلى مقتل مدني وإصابة 4 آخرين بينهم طفل
31 مارس 2020

قُتل مدني وأصيب 4 آخرون بينهم طفل الثلاثاء، إثر استهداف حيين سكنيين في العاصمة الليبية طرابلس، بقذائف أطلقتها مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، فيما أعلنت حكومة الوفاق رصد وصول طائرتَي شحن عسكريتين، قادمتين من العاصمة الإماراتية أبو ظبي، إلى إحدى القواعد بمدينة المرج، الخاضعة لسيطرة خليفة حفتر.

مليشيا حفتر تستهدف المدنيين

قال مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليّاً، إن "قصفاً بقذائف صاروخية استهدف حيّاً سكنيّاً بمنطقة قرقارش المكتظّة بالسكان" غربي طرابلس.

وأضاف المجعي أن سقوط القذائف التي أطلقتها مليشيات خليفة حفتر أسفر عن قتيل وجريحين، مشيراً إلى أن تلك الحصيلة مرشَّحة للارتفاع.

من جانبه أعلن المجلس البلدي في منطقة أبو سليم جنوبي طرابلس، إصابة مدنيين أحدهما طفل، إثر سقوط قذائف أطلقتها مليشيات حفتر.

وأضاف المجلس البلدي في بيان نشره على صفحته في فيسبوك، أن القصف سبَّب خسائر كبيرة في الممتلكات الخاصة والعامة.

ورغم إعلانها في 21 مارس/آذار الجاري الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، فإن مليشيات حفتر تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة في العاصمة.

وردّاً على ذلك أطلقت حكومة الوفاق المعترف بها دوليّاً، عملية عاصفة السلام العسكرية الأربعاء الماضي.

طائرات إماراتية إلى قواعد حفتر

وفي سياق متصل أعلنت قوات حكومة الوفاق الثلاثاء، رصد وصول طائرتَي شحن عسكريتين، قادمتين من العاصمة الإماراتية أبو ظبي، إلى إحدى القواعد بمدينة المرج، الخاضعة لسيطرة مليشيات خليفة حفتر.

ووفق بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، التي أطلقتها حكومة الوفاق المعترَف بها دوليّاً، فإن "برنامج تتبُّع حركة الملاحة الجوية رصد صباح الثلاثاء تسجيل رحلتين لطائرتَي شحن عسكريتين من قاعدة سويحان العسكرية الجوية في أبو ظبي، إلى قاعدة الخادم الجوية الإماراتية جنوب المرج".

وأورد المركز بيانات تسجيل الطائرتين، مشيراً إلى أن رصدهما يأتي "بعد يومين من رصد 3 رحلات لطائرات شحن عسكرية على نفس المسار من أبو ظبي إلى المرج" شرقيّ ليبيا.

والسبت أعلنت حكومة الوفاق رصدها وصول 3 طائرات شحن عسكرية قادمة من الإمارات إلى إحدى القواعد بمدينة المرج.

وسبق أن أعلنت القوات الحكومية رصد رحلات طيران شحن عسكرية أجنبية عديدة، دخلت المجال الجوي الليبي وهبطت في قواعد عسكرية تحت سيطرة مليشيات حفتر.

وتأتي هذه الشحنات العسكرية في وقت تشهد فيه المعارك تصاعداً، على خلفية استمرار مليشيات حفتر في استهداف المدنيين بضواحي العاصمة طرابلس، مما دفع قوات الوفاق إلى إطلاق عملية عاصفة السلام لردعه.

ورغم إعلان مليشيات حفتر الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، فإنها تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة في طرابلس.

وحتى مساء الأحد بلغ عدد المصابين بالفيروس في البلاد 8، حسب بيانات حكومة الوفاق.

كما تنتهك مليشيات حفتر بوتيرة يومية وقف إطلاق النار، عبر شنّ هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/نيسان 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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