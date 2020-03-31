ارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في إيران، الثلاثاء إلى 2898، إثر تسجيل 141 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

جاء ذلك في تصريح لمسؤول العلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جيهانبور، الثلاثاء، نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي.

وأضاف جيهانبور أنه سُجّل 3111 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي 44 ألفاً و606 إصابات. ووصف حالة 3 آلاف و703 من المصابين في المستشفيات بأنها حرجة.

وأكد تعافي 745 مصاباً من المرض في الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 14 ألفاً و 656

وفي 19 فبراير/ شباط الماضي، ظهر الفيروس للمرة الأولى في إيران، بمدينة قم، لينتشر منها إلى سائر البلاد.

إنستكس.. دعم طبي

في سياق متصل، أرسلت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، دفعة من المستلزمات الطبية إلى إيران، عبر أداة دعم الأنشطة التجارية "إنستكس - INSTEX " التي أنشئت في وقت سابق للتعاون التجاري بين طهران والثلاثية الأوروبية المذكورة.

وحسب بيان مشترك صادر عن الدول الأوروبية الثلاثة، فإن أول إجراء عبر " انستكس" جرى بنجاح عبر إرسال مستلزمات طبية إلى إيران.

وأوضح البيان أن المستلزمات الطبية وصلت إلى إيران، مشيراً إلى اعتزام الثلاثية الأوروبية توسيع عمل هذه الآلية مع طهران.

وكانت الثلاثية الأوروبية قد أعلنت في يناير/كانون الثاني 2019، تأسيس آلية "إنستكس" لتسهيل العملية التجارية بينها وبين إيران، وحماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلنت بلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، وهولندا، والنرويج والسويد، مشاركتها بأسهم في الآلية المذكورة.