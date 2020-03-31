زاد حجم الصادرات التركية في فبراير/شباط الماضي بنسبة 2.3%، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، ليبلغ 14 ملياراً و653 مليون دولار.

جاء ذلك حسب معطيات نشرتها هيئة الإحصاء ووزارة التجارة، الثلاثاء.

بالمقابل، زاد حجم الواردات في فبراير بنسبة 9.8%، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، ليصل 17 ملياراً و634 مليون دولار.

وفي شهري يناير/كانون الثاني، وفبراير من العام الجاري ، زاد حجم الصادرات بنسبة 4.1%، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، ليبلغ 29 ملياراً و357 مليون دولار.

وتُظهر المعطيات زيادة العجز التجاري في فبراير، بنسبة 72%، ليبلغ مليارين و981 مليون دولار.

وتبيّن الأرقام أن ألمانيا تعد الوجهة الأولى للصادرات التركية، إذ وصل حجمها في فبراير ملياراً و341 مليون دولار.

فيما حلت روسيا بالمرتبة الأولى من حيث الواردات إلى تركيا، إذ بلغت في فبراير، ملياراً و714 مليون دولار.