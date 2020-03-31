سياسة
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استجابة لدعوة أردوغان.. سياسيون ورجال أعمال يشاركون في حملة مواجهة كورونا
استجابة لحملة التضامن التي أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان، لدعم المتضررين من فيروس كورونا، أعلن عدد من السياسيين الأتراك إضافة إلى وجوه ومسؤولين في عالم الأعمال تفاعلهم مع الحملة ومشاركتهم بمبالغ مالية لدعمها.
استجابة لدعوة أردوغان.. سياسيون ورجال أعمال يشاركون في حملة مواجهة كورونا
الرئيس أردوغان أعلن إطلاق حملة تبرعات وطنية لدعم متضرري فيروس كورونا افتتحها بالتبرع براتبه لـ7 أشهر / AA
31 مارس 2020

بدأ عالم الأعمال في تركيا بالتفاعل مع حملة التضامن، التي أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان، لدعم المتضررين من فيروس كورونا.

وأعلن رئيس غرفة تجارة إسطنبول شكيب أوداغيتش، أنه سيساهم بـ5 ملايين ليرة تركية في حملة التضامن الوطنية، فيما أعلن رئيس مجلس المصدرين في تركيا، إسماعيل غُولّه، أن المجلس سيتبرع بـ15 مليون ليرة.

كما أكد رئيس "اتحاد الغرف وتبادل السلع"، حيصار جيكلي أوغلو، أن الاتحاد سيتبرع بـ10 ملايين ليرة للحملة.

سياسياً، أعلن رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب مشاركته في الحملة، عبر التبرع براتب 5 أشهر.

وأكد شنطوب أن تركيا ستتجاوز الأيام الصعبة التي تمر بها من خلال الاتحاد والتضامن، وقال: "سننتصر معاً في معركتنا ضد الوباء".

وأعرب عن ثقته أن حملة التضامن الوطني التي أطلقها أردوغان ستكشف عن النتائج الملموسة لوحدة وتضامن الشعب.

من جهته، أعلن زعيم حزب "الحركة القومية" التركي، دولت بهتشلي مشاركته في الحملة، عبر التبرع براتب 5 أشهر.

وأعرب بهتشلي عن ثقته بتجاوز البلاد للأيام الصعبة التي تمر بها حالياً عبر تشجيع مشاعر التضامن، وتطبيق حس المساعدة.

وقال: "سنوفي بالتزاماتنا الإنسانية والإسلامية وسنمد يد العون لبعضنا البعض وندعم من يعانون الصعوبات".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الرئيس أردوغان، في خطاب عقب ترأسه اجتماعاً للحكومة في العاصمة أنقرة، إطلاق حملة تبرعات وطنية لدعم متضرري فيروس كورونا، افتتحها بالتبرع براتبه لـ7 أشهر.

وبحلول مساء الاثنين، سجلت تركيا 10 آلاف و827 إصابة، توفي منهم 168، وتعافى 162.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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