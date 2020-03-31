سياسة
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في أوقيانوسيا وإفريقيا وآسيا .. 20 دولة لم يصلها فيروس كورونا
بينما صنفت منظمة الصحة العالمية، فيروس كورونا بالجائحة لانتشاره تقريباً في دول العالم كافة، وإصابته أكثر من 775 مليون شخص، وتسببه في وفاة ما يزيد عن 37 ألفاً آخرين، لم يصل خطر الفيروس المستجد، ولو "على الورق"، بعد إلى 20 دولة.
في أوقيانوسيا وإفريقيا وآسيا .. 20 دولة لم يصلها فيروس كورونا
على الرغم من عدم تسجيل هذه الدول أي إصابات بكورونا إلا أنها فرضت إغلاقاً عاماً لمنع وصول الفيروس إليها / AFP
31 مارس 2020

لم يتمكن فيروس كورونا، حتى مساء الاثنين، من الوصول إلى 4 دول آسيوية، و6 إفريقية، إضافة إلى 10 دول في قارة أوقيانوسيا، وهي منطقة تتمركز في جزر المحيط الهادي الاستوائية، حسب تقارير إعلامية، بينها ما نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وتضم قائمة الدول الآسيوية الخالية من كورونا: اليمن، وكوريا الشمالية، وطاجيكستان، وتركمنستان.

أما الدول الإفريقية فهي: بوروندي، ومالاوي، وسيراليون، ومملكة ليسوتو، وجزر القمر، وساو تومي وبرينسيب.

فيما ضمت قائمة دول أوقيانوسيا كلاً من: جزر سولومون، وجمهورية ناوورو، وجمهورية فانواتو، ودولة ساموا، و جمهورية كيريباتي، وولايات مايكرونزيا المتحدة، ومملكة تونغا، وجمهورية جزر مارشال، وجمهورية بالاو، ودولة توفالو.

من جهتها، أرجعت "نيوزويك" عدم وصول الفيروس "على الورق" إلى كوريا الشمالية، وهي الواقعة على حدود الصين وكوريا الجنوبية، إلى كونها من أوائل الدول في العالم التي بدأت في إغلاق حدودها ووضع تدابير أخرى مكثفة لمكافحة الأوبئة لمنع انتشار الفيروس المستجد.

وعلى الرغم من عدم تسجيل الدول المذكورة أعلاه أي إصابات بكورونا، حتى مساء الاثنين، إلا أنها انخرطت في الأزمة وفرضت إغلاقاً عاماً لمنع وصول الفيروس إليها.

على سبيل المثال، أعلنت سيراليون، الثلاثاء، فرض حالة الطوارئ لمدة عام للمساعدة في عمليات احتواء وتحجيم أي انتشار محتمل لفيروس كورونا.

وجاء قرار رئيس سيراليون، جوليوس مادا بيو، باعتباره "ضرورة في إطار الإجراءات الفعالة لمواجهة الفيروس".

وحتى صباح الاثنين، سجلت القارة الإفريقية 5 آلاف إصابة بفيروس كورونا و150 وفاة، وذلك منذ وصول الفيروس إلى القاهرة منتصف فبراير/شباط الماضي، حسب وكالة أسوشيتد برس.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت رسمياً على موقعها الإلكتروني، وصول فيروس كورونا إلى 203 دول وإقليماً بينها سفينة أميرة الماس السياحية، التي شهدت إصابة 712 شخصاً بالفيروس.

وفيما تشير تقارير إعلامية إلى خلو جنوب السودان من أي إصابة بكورونا، إلا أن منظمة الصحة العالمية أدرجت جنوب السودان في قائمة الدول التي وصلها الفيروس، بتسجيلها حالة واحدة حتى مساء الاثنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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