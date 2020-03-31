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أردوغان يطلق حملة للتضامن الوطني لمكافحة فيروس كورونا. والغارديان تقول إن السعودية تتجسس على مواطنيها في الولايات المتحدة.

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تركيا.. حملة للتضامن الوطنيأمام كورونا

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، حملة للتضامن الوطني لمكافحة فيروس كورونا في البلاد، داعياً رجال الأعمال وذوي القدرة من المواطنين إلى التبرع من أجل المساندة في مكافحة الوباء. وأعلن أنه يتبرع براتبه الشخصي لمدة سبعة أشهر. [TRT عربي]

وقال الرئيس التركي في كلمة ألقاها عقب اجتماع أجراه مع أعضاء حكومته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة: "جرى توزيع 24 مليون كمامة طبية و3 ملايين كمامة N95 وأكثر من مليون لباس طبي و181 ألف قناع واقٍ، وافتتحنا اليوم مستشفى أوكميداني في إسطنبول". [TRT عربي]

وأعلن زعيم حزب "الحركة القومية" التركي، دولت بهتشلي، الاثنين، مشاركته في الحملة الوطنية التي أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان لدعم متضرري فيروس كورونا عبر التبرع براتب 5 أشهر. [الأناضول]

الغارديان : السعودية تتجسس على مواطنيها

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، عن استغلال السعودية ثغرة في شبكة الهواتف المحمولة الدولية، لتتبُّع مواطنيها المسافرين إلى الولايات المتحدة، ورصد تحركاتهم والتجسس عليهم. [TRT عربي]

وذكرت الصحيفة البريطانية الاثنين، أنّ أحد المبلغين أطلعها على ملايين طلبات التتبُّع السرية المرسلة من السعودية، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. [TRT عربي]

ولم يرد تعليق من السفارتين السعوديتين في واشنطن ولندن على تقرير الغارديان، كما لم تعلّق شركات الاتصالات السعودية على ما نسبته إليها الصحيفة البريطانية. [الأناضول]