اتهمت جماعة الحوثي الاثنين، الأمم المتحدة بالتغطية على جرائم ما سمّته "العدوان"، في إشارة إلى التحالف الذي تقوده السعودية.

جاء اتهام الجماعة للأمم المتحدة بعد ساعات قليلة من شنّ مقاتلات التحالف غارات مكثفة على أهداف مختلفة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة للجماعة.

ونقل موقع المسيرة التابع للجماعة، عن الناطق باسم حكومة الحوثيين ضيف الله الشامي قوله: "مواقف الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، تأتي للتغطية على جرائم العدوان حتى التي استهدفت عاملين في الأمم المتحدة".

في السياق نفسه قالت المسيرة: "أدت الغارات الجوية على الكلية الحربية وسط العاصمة صنعاء، إلى نفوق 70 جواداً عربيّاً أصيلاً وإصابة 30".

والأحد قال المتحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام، إن التحالف شنّ أكثر من 80 غارة جوية على مواقع مختلفة في عدد من المحافظات خلال اليومين الماضيين.

من جانب آخر قالت الجماعة في بيان صادر عن يوسف الحاضري المتحدث باسم وزارة الصحة الاثنين: "طيران التحالف ألقى كمامات على محافظتي الحديدة والمحويت غربي وشمالي اليمن".

وأوضح البيان أن "طيران التحالف السعودي-الأمريكي قام بإنزال كمامات وجه وأشياء أخرى على مديرية الحالي في محافظة الحديدة وفي مديرية خميس بني سعد بمحافظة المحويت".

وأضاف: "خطوة غريبة وغير واقعية أن يقوم الطيران بإلقاء هذه المواد على المدن في ظل انتشار وباء فيروس كورونا".

وتابع: "نستنكر قيام التحالف بهذه الخطوة في ظلّ بقاء اليمن خالياً من هذا الوباء بعد أكثر من 100 يوم من انتشاره على مستوى العالم، ونحملهم المسؤولية الكاملة عن نشر هذا الوباء بهذه الطريقة أو بطرق أخرى".

واتهم الحاضري التحالف بأنه يهدّد الأمن والسلم في اليمن ويسعى لإدخال فيروس كورونا إليه في ظل الوضع الصحي الضعيف الذي يعيشه البلد منذ 5 أعوام جرَّاء العدوان والحصار، في حين لم يصدر تعليق فوري من التحالف حول هذه الاتهامات.

ولم يسجّل اليمن حتى عصر الاثنين أي إصابات بكورونا الذي اجتاح معظم دول العالم.

وحتى ظهر الاثنين تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 741 ألفاً، توُفّي منهم أكثر من 35 ألفاً، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 156 ألفاً، حسب موقع Worldometer.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلّفَت "أزمة إنسانية حادَّة هي الأسوأ في العالم"، وفقاً للأمم المتحدة.