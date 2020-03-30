سياسة
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وزير الصحة التركي: 1610 إصابات جديدة بكورونا و37 وفاة
أعلن وزير الصحة التركي تسجيل 1610 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعد إجراء 11535 فحصاً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 10827.
وزير الصحة التركي: 1610 إصابات جديدة بكورونا و37 وفاة
وزير الصحة التركي: عدد الإصابات بفيروس كورونا يرتفع إلى 10827 شخصاً والوفيات إلى 168 / AA
30 مارس 2020

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الأحد، تسجيل 1610 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تركيا، بعد إجراء 11535 فحصاً خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 10827.

وخلال الفترة ذاتها، سجّلت تركيا 37 وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات في عموم البلاد 168.

وأشار قوجه في تغريدة على تويتر، إلى أن المواطنين يمكنهم متابعة أحدث مستجدات كورونا يوميّاً، عبر هذا الرابط.

وفي وقت سابق قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن النظام الصحي في تركيا في حالة جيدة جدّاً، ونصيب الفرد من عدد غرف العناية المركزة لديها أكثر من نصيب نظرائه في عديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا.

وحتى ظهر الاثنين تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 750 ألفاً، توُفّي منهم أكثر من 35 ألفاً، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 156 ألفاً، حسب موقع Worldometer.

وأجبر الفيروس دولاً كثيرة على إغلاق حدودها وتعليق رحلات الطيران وفرض حظر التجول وتعطيل الدراسة وإلغاء فاعليات عديدة ومنع التجمعات العامة وإغلاق المساجد والكنائس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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