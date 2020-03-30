أعلنت وزارة الداخلية التركية، خضوع 39 منطقة سكنية في 18 ولاية، لحجر صحي كامل، بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان الاثنين، أن الحجر الشامل يُطَبَّق حاليّاً على بلدة واحدة و6 أحياء و28 قرية و4 مزارع في 18 ولاية من أصل 81 في عموم تركيا.

وأكّد البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التدابير الاحترازية للحيلولة دون تفشِّي الفيروس على نطاق واسع.

وسجّلَت تركيا 9 آلاف و217 إصابة بالفيروس، حتى مساء الأحد، توُفّي منها 131 وتعافى 105، حسب وزير الصحة فخر الدين قوجه.

وحتى ظهر الاثنين تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 739 ألفاً، توُفّي منهم أكثر من 35 ألفاً، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 156 ألفاً، حسب موقع Worldometer.