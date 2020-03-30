قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الاثنين، إن بلاده لديها نظام صحي قوي، يتفوق على عديد من البلدان من حيث نصيب الفرد من غرف العناية المركزة.

جاء ذلك في مقابلة أجراها ألطون عبر دائرة تليفزيونية، مع صحيفة مللييت المحلية، حول تدابير تركيا في مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف أن "النظام الصحي في تركيا في حالة جيدة جدّاً، ونصيب الفرد من عدد غرف العناية المركزة لدينا أكثر من نظرائه في عديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا".

وأكّد رئيس دائرة الاتصال أن بلاده لا تعاني نقصاً في الكمامات والمعقّمات ومراكز الفحص من الفيروس.

ولفت إلى أنه "يمكن القضاء على الوباء عبر التدابير القوية التي اتخذتها الحكومة، وبعزيمة الشعب التركي".

وأعرب عن ثقته بأن تركيا ستتجاوز أزمة الفيروس في فترة زمنية قصيرة، عبر تدابيرها الفاعلة.

ومساء الأحد أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، تسجيل بلاده 9 آلاف و217 إصابة بالفيروس، توُفّي منهم 131 وتعافى 105.

وحتى ظهر الاثنين تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 735 ألفاً، توُفّي منهم أكثر من 34 ألفاً، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 156 ألفاً، حسب موقع Worldometer.