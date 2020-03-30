أعلنت السلطات الصينية الاثنين، أنها لم تسجل أي إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الأربعة الماضية في مجموع 20 مقاطعة.

وأوضح مي فنغ المتحدث باسم اللجنة الصحية في الحكومة الصينية في تصريح صحفي، أن 20 مقاطعة لم تسجل أي إصابة محلية جديدة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، إضافة إلى 6 مقاطعات لم تسجل إصابات خلال الأسبوعين الماضيين.

وطالب فنغ الإدارات المحلية بمواصلة التدابير الوقائية للسيطرة ومنع ظهور إصابات محلية جديدة في البلاد.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، توفي 4 أشخاص بكورونا في الصين، فيما تعافى 322 آخرين وغادروا المستشفيات عقب تلقّيهم العلاج.

وبذلك بلغ إجمالي الإصابات في الصين 81 ألفاً و471، والوفيات 3 آلاف و304، فيما تعافى 75 ألفاً و770.

وسُجلت رسمياً في العالم أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشي الوباء، وفق تعداد أعدته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية.

وبلغ عدد الإصابات 715204 حالات على الأقل، بينها 33568 وفاة، في 183 بلداً ومنطقة، أبرزها في الولايات المتحدة (143025 إصابة و2514 وفاة)، وإيطاليا (97689 إصابة و10779 وفاة)، والصين (81470 إصابة و3304 وفيات).

وحسب الوكالة، فإن عدد الإصابات المسجلة لا يعكس العدد الفعلي للمصابين في العالم، وذلك لأن العديد من الدول لا تجري فحصاً إلا لمن تستدعي حالتهم النقل إلى المستشفيات.