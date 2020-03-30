لا تزال الارتدادات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا حول العالم تتواصل، ففي حين تراجع النفط والأسواق الأوروبية والذهب مجدداً، ارتفع الدولار مع استمرار بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة في ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعصف بالعالم.

النفطيتراجع

والاثنين، تراجعت أسعار النفط الخام 4% بالنسبة إلى خام برنت، مدفوعة بضغوط تفشِّي فيروس "كورونا المستجد" على الاقتصاد العالمي وحجم الطلب على الخام.

وتسارع تفشِّي الفيروس في الولايات المتحدة -أكبر منتج ومستهلك للنفط الخام في العالم- لتسجل حتى صباح الاثنين، 142.7 ألف إصابة، منها 2488 حالة وفاة وتعافي 4559 حالة.

وبحلول الساعة (05:54 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/أيار بنسبة 4.01% أو 1.12 دولار إلى 26.81 دولار للبرميل.

كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/أيار بنسبة 3.59% أو 79 سنتاً إلى 20.73 دولار للبرميل.

وتنتج الولايات المتحدة يومياً قرابة 13 مليون برميل من النفط، بينما تستهلك متوسط 17 مليوناً يومياً.

الأسهم الأوروبية تعاني

في سياق متصل، تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي الاثنين، مع تزايد المخاوف المتعلقة بالضرر الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا وتمديد عدة دول عزلاً شبه كلي لكبح انتشار المرض.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% بحلول الساعة 07:14 بتوقيت جرينتش، وتصدرت أسهم الطاقة والصناعات والسفر والترفيه قائمة القطاعات المتراجعة.

ونزل القطاع المصرفي 2.5% مرة أخرى، لتتجاوز خسائره الشهرية 28%، وكان أوني كريديت وآي.إن.جي وإيه.بي.إن امرو ضمن أول مجموعة من البنوك تمتثل لمناشدة البنك المركزي الأوروبي بتجميد توزيعات الأرباح في محاولة لتعزيز الائتمان.

وفي مؤشر جديد على تأثر الشركات بالوباء، تراجع سهم مجموعة إيه.بي.بي السويسرية الهندسية 5.7% بعد إصدار تحذير يتعلق بالأرباح، وقولها إن جميع أنشطتها ستعاني في الربع الأول.

انخفاضللذهب

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إذ طغى تدافع صوب السيولة لتغطية خسائر في الأسهم على إجراءات اتخذتها البنوك المركزية العالمية لاحتواء التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1612.60 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:35 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل 0.7% يوم الجمعة. وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1643.70 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس: "كلما تفاقم الموقف، تعززت الصلة بين الأسهم والذهب، بسبب أنه إذا حدث المزيد من التدهور الاقتصادي فإنه سيدفع الذهب للهبوط مع أسواق الأسهم".

وتراجعت الأسهم الآسيوية وتلقت أسعار النفط ضربة أخرى بفعل مخاوف من أن الإغلاق المرتبط بالتفشي قد يستمر لأشهر.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي الجمعة، إن الوباء دفع بالفعل الاقتصاد العالمي صوب الركود، ويجب على الدول الاستجابة بإنفاق "ضخم للغاية" لتجنب سلسلة من عمليات الإفلاس والتخلف عن سداد الدين بالأسواق الناشئة.

ومما ضغط على الذهب أيضاً توقُّف تراجع الدولار الذي تزامن مع عزوف أوسع نطاقاً عن المخاطر، بعد أن ارتفعت العملة الأمريكية في ظل تدافع على السيولة، ثم تراجعت بعد أن دشنت البنوك المركزية إجراءات غير مسبوقة على صعيد السيولة.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.7% إلى 2253.74 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 3.5% إلى 715.36 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 4.2% إلى 13.86 دولار.

الدولاريصعد

توقفت خسائر الدولار التي استمرت على مدى أسبوع، ولقي اليِنُّ الملاذ الآمن دعماً اليوم الاثنين، مع تصاعد إجراءات العزل حول العالم، في حين يتوقع مستثمرون أن تستمر الضبابية لفترة طويلة.

وبعد أسوأ أسبوع منذ 2009، صعد الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الإسترليني واليورو والدولارين النيوزيلندي والأسترالي، في جلسة آسيوية اتسمت بالحذر.

وفقد الإسترليني 0.8% إلى 1.2357 دولار وتراجع الدولار الأسترالي 0.5% إلى 0.6134 دولار أمريكي ونزل اليورو بالنسبة ذاتها إلى 1.1077 دولار أمريكي.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.5% إلى 98.831.

واستقرت العملة اليابانية عند 108.2 ين مقابل الدولار.

وارتفع الدولار والين مقابل عملات أسواق ناشئة، بعد أن حملت نهاية الأسبوع مزيداً من الأنباء السيئة بشأن فيروس كورونا.

وقدر أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية عدد الوفيات التي قد تسببها الجائحة في الولايات المتحدة بين 100 و200 ألف إذا لم تنجح جهود احتواء الفيروس.

كما نزل اليوان الصيني 0.3% في المعاملات الخارجية إلى 7.1062 بعد أن خفض بنك الشعب الصيني فجأة سعر الفائدة الرئيسي للمعاملات بين البنوك بواقع 20 نقطة أساس.