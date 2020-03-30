سياسة
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كورونا يحصد أرواحاً عربية.. وفاة أول طبيب وفنان ومذيعة
يواصل فيروس كورونا حصد الأرواح في البلدان العربية، بعد أن تجاوز إجمالي الإصابات به حول العالم أكثر من 723 ألفاً، توفي منهم 34 ألفاً، وسُجّلت وفاة أول طبيب وفنان ومذيعة في العالم العربي.
كورونا يحصد أرواحاً عربية.. وفاة أول طبيب وفنان ومذيعة
فيروس كورونا يواصل انتشاره في الدول العربية ويحصد أرواحاً جديدة / AFP
30 مارس 2020

يواصل فيروس كورونا حصد الأرواح في البلدان العربية، بعد أن تجاوز إجمالي الإصابات به حول العالم أكثر من 723 ألفاً، توفي منهم 34 ألفاً.

وأصاب الفيروس غالبية الدول العربية، التي توفي فيها العشرات متأثرين بإصابتهم، منهم أول طبيب، وأول فنان، وأول مذيعة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية الاثنين، وفاة أول طبيب عربي متأثراً بإصابته بالفيروس حسب إعلام محلي.

ونقلت صحيفة اليوم السابع (مقربة من الحكومة) عن وزارة الصحة قولها إن "الدكتور أحمد اللواح، أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، توفي متأثراً بكورونا في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية (أحد مستشفيات العزل).

في سياق متصل، توفي الفنان الجزائري نور الدين زيدوني، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، ليكون أول فنان عربي يتوفى بهذا الفيروس.

ونعى "المسرح الجهوي كاتب ياسين" بولاية تيزي وزو صباح الاثنين، الفنان الجزائري، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك".

من جهتهم، نعى إعلاميون مغاربة مساء الجمعة، زميلتهم المذيعة ليلى طرزايم، على إثر وفاتها بفيروس كورونا.

وحسب موقع "سرايا نيوز" المغربي، أودعت الراحلة في المستشفى العسكري بالرباط، بعد تدهور حالتها الصحية، إذ كانت تعاني من مرض القصور الكلوي، لتؤكد التحليلات إصابتها أيضاً بكورونا.

وارتفعت إصابات كورونا حتى صباح الاثنين، إلى 609 حالات في مصر، و511 حالة في الجزائر، و479 حالة في المغرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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