سياسة
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التقته قبل أيام.. تأكيد إصابة مستشارة لنتنياهو بفيروس كورونا
مستشارة رئيس الحكومة لشؤون المتدينين والكنيست (البرلمان) اجتمعت مع نتنياهو وبعض موظفي مكتبه ووزراء آخرين خلال الأسبوع الماضي.
التقته قبل أيام.. تأكيد إصابة مستشارة لنتنياهو بفيروس كورونا
لبالوتش اجتمعت مع نتنياهو وبعض موظفي مكتبه، ووزراء آخرين خلال الأسبوع الماضي / AA Archive
30 مارس 2020

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر الاثنين، أن مستشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مصابة بفيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام عبرية، ومنها القناة (12) التلفزيونية الخاصة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن نتيجة الفحص التي أجريت لمستشارة نتنياهو ريبيكا لبالوتش كانت إيجابية.

ونقلت القناة عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها إن "مكتب رئيس الوزراء سيتصرف وفق إرشادات وزارة الصحة".

من جانبه، قال الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت إن لبالوتش تعمل مستشارة لنتنياهو لشؤون "المتدينين"، والكنيست (البرلمان).

وأشار الموقع إلى أن لبالوتش اجتمعت مع نتنياهو وبعض موظفي مكتبه ووزراء آخرين خلال الأسبوع الماضي.

ونوهت "يديعوت أحرنوت" بأن العدوى بالفيروس وصلت إلى لبالوتش من خلال زوجها، الذي يخضع حالياً للعلاج.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 4247، بعد تسجيل 382 حالة جديدة.

وإجمالاً، أصاب الفيروس قرابة 718 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفي منهم ما يزيد عن 33 ألفاً، بينما تعافى أكثر من 150 ألفاً. وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانياً بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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