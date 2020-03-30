سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 30 مارس/آذار 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 30 مارس/آذار 2020
عامل ببدلة واقية يرش مطهراً في البازار الكبير المعروف باسم البازار المسقوف، منعاً لانتشار "كورونا" / Reuters
30 مارس 2020

أهم الأحداث:

البنك المركزي التركي يقول إن مكتسبات الاقتصاد التركي ساهمت بتعزيز مقاومته لأزمة كورونا. وظريف يتهم الولايات المتحدة بممارسة "الإرهاب الصحي" ضد إيران.

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تركيا.. اقتصادنا سيتجاوز أزمة كورونا بأقل خسائر

قال نائب محافظ البنك المركزي التركي أوغوزخان أوزباش إن اقتصاد بلاده سيتجاوز أزمة تفشي فيروس كورونا، في أقصر وقت وبأقل خسائر، وذلك بفضل بنيته الديناميكية. [TRT عربي]

وصرّح بأن المكتسبات التي حققها الاقتصاد التركي خلال المراحل الماضية، ساهمت في تعزيز مقاومته ضد أزمة "كورونا"، موضحاً أنه مع تقلص سرعة انتشار الفيروس، سيبدأ الاقتصاد التركي في الانتعاش. [TRT عربي]

وتابع: "يملك البنك المركزي التركي إمكانية السرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذ القرارات المتخذة، كذلك يمتلك أدوات مالية واقتصادية واسعة وفعالة نستخدمها بقوة وبسرعة، وسنستمر في ذلك". [الأناضول]

وزير الخارجية الإيراني يتهم أمريكا

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة بممارسة "الإرهاب الصحي" ضد بلاده، في ظل تفشي وباء كورونا. [TRT عربي]

وقال ظريف في تغريدة على تويتر، الأحد: "تجاوزت أمريکا التخريب والقتل وبدأت بالحرب الاقتصادية والإرهاب الاقتصادي والصحي ضد الإيرانيين وسط تفشي كورونا". [TRT عربي]

وأضاف: "هذه الأعمال تتخطی حتی الإجراءات المسموح بها في ساحة الحرب. توقفوا عن المشارکة في جرائم الحرب.توقفوا عن متابعة العقوبات الأمريكية غير الأخلاقية وغير القانونية". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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