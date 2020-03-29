سياسة
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ظريف يتهم الولايات المتحدة بممارسة "الإرهاب الصحي" ضد إيران
قال وزير الخارجية الإيراني في تغريدة إن "أمريكا تجاوزت التخريب والقتل وبدأت بالحرب الاقتصادية والإرهاب الاقتصادي والصحي ضد الإيرانيين في ظل تفشي وباء كورونا".
ظريف يتهم الولايات المتحدة بممارسة "الإرهاب الصحي" ضد إيران
اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة بممارسة الإرهاب الصحي ضد بلاده / AA
29 مارس 2020

اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة بممارسة "الإرهاب الصحي" ضد بلاده في ظل تفشي وباء كورونا.

وقال ظريف في تغريدة على تويتر، الأحد: "تجاوزت أمريکا التخريب والقتل وبدأت بالحرب الاقتصادية والإرهاب الاقتصادي والصحي ضد الإيرانيين وسط تفشي كورونا".

وأضاف: "هذه الأعمال تتخطی حتی الإجراءات المسموح بها في ساحة الحرب. توقفوا عن المشارکة في جرائم الحرب.توقفوا عن متابعة العقوبات الأمريكية غير الأخلاقية وغير القانونية".

وفي 19 فبراير/شباط الماضي، ظهر الفيروس للمرة الأولى في إيران، بمدينة قم، لينتشر منها إلى سائر البلاد.

وفي وقت سابق الأحد، ارتفعت الوفيات جراء كورونا في إيران إلى 2640، إثر تسجيل 123 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وإجمالاً أصاب الفيروس أكثر من 707 آلاف شخص في 199 دولة وإقليم، توفي منهم ما يزيد عن 33 ألفاً، بينما تعافى أكثر من 150 ألفاً. وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانياً بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

وأجبر الفيروس دولاً كثيرة على غلق حدودها، تعليق رحلات الطيران، فرض حظر تجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة وإغلاق المساجد والكنائس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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