أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الأحد، تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في تركيا، بعد إجراء 9982 فحصاً خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 9217.

وخلال الفترة ذاتها، سجّلت تركيا 23 حالة وفاة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 131 في عموم البلاد.

وأشار قوجه في تغريدة على تويتر، إلى أن المواطنين يمكنهم متابعة أحدث مستجدات "كورونا" يومياً، عبر هذا

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وكانت السلطات التركية قررت في وقت سابق من السبت، إخضاع جميع المواطنين المسافرين بين المدن التركية لفحوصات طبية عند مداخل المدن ومخارجها، في إطار التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت وكالة الأناضول إلى أنه مع وقف رحلات الحافلات بين المدن اعتباراً من الساعة الخامسة من مساء السبت، ستوضع نقاط طبية عند مداخل المدن ومخارجها.

وستجري النقاط الطبية فحوصات للمسافرين عبر الحافلات بموجب إذن خاص من ولاة المدن، والمسافرين بسياراتهم الخاصة.

وأصدرت وزارة الداخلية فجر السبت، تعميماً ينص على أن رحلات حافلات الركاب بين الولايات ستكون بموجب تصاريح من الولاة اعتباراً من مساء السبت.

وأوضحت الوزارة أن هذه التغييرات الجديدة جاءت في ضوء ما يصدر من توصيات عن وزارة الصحة، واللجنة العلمية التابعة لها المعنية بتطورات تفشي الفيروس.

وإجمالًا أصاب الفيروس أكثر من 702 ألف في 199 دولة وأقاليم، توفى منهم ما يزيد عن 33 ألفاً، بينما تعافى أكثر من 149 ألفاً.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانياً بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

وأجبر الفيروس دولاً كثيرة على غلق حدودها، تعليق رحلات الطيران، فرض حظر تجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة وإغلاق المساجد والكنائس.