سياسة
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ليبيا.. قوات الوفاق تصد هجوماً لمليشيات حفتر جنوبي العاصمة طرابلس
صدت قوات حكومة الوفاق الليبية هجوماً شنته مليشيات حفتر جنوبي طرابلس، وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب إن الاشتباكات لاتزال جارية في المنطقة.
ليبيا.. قوات الوفاق تصد هجوماً لمليشيات حفتر جنوبي العاصمة طرابلس
قوات الوفاق تصد هجوماً لمليشيات حفتر جنوبي طرابلس / TRT Arabi
29 مارس 2020

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، الأحد، صدها هجوماً عنيفاً لمليشيات خليفة حفتر، على محور عين زارة، جنوبي طرابلس.

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، مصطفى المجعي، إن قواتهم "صدت محاولة لاختراق تمركز قوات الوفاق بمحور عين زارة".

وأشار المجعي إلى أن "الاشتباكات لا تزال مستمرة، وأنه لا تقدمات للمليشيات"، لافتاً إلى أن باقي المحاور تشهد هدوءاً باستثناء بعض التعاملات التي تتم عن طريق المدفعية الثقيلة.

وفي سياق متصل، قال المتحدث إن "سلاح الجو نفذ 3 ضربات استهدفت تمركزات لمليشيات حفتر بمحيط مدينة سرت، والاستهداف كان مباشراً لتمركز عدد من الأفراد والآليات".

والسبت، أعلنت قوات حكومة "الوفاق الوطني" الليبية أن ضربات جوية نفذتها أسفرت عن مقتل آمر عمليات سرت سالم درياق، ومعاونه القذافي الصداعي، و8 من عناصرهما.

كما استهدفت قوات المدفعية مباني في قصر بن غشير، جنوب طرابلس، يحتمي داخله مرتزقة روس وأفارقة.

والخميس، أعلن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، أن "عاصفة السلام" العسكرية، التي انطلقت الأربعاء، تأتي "رداً على القصف المتواصل لأحياء طرابلس، وتأديباً لمليشيات المرتزقة على نقضهم المتكرر لوقف إطلاق النار".

ورغم إعلانها، في 21 مارس/ آذار الجاري، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، إلا أن مليشيات حفتر تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة.

وتنتهك مليشيات حفتر، بوتيرة يومية، وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/نيسان 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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