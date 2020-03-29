سياسة
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الاتحاد الأوروبي يدعو النظام السوري إلى هدنة شاملة بسبب كورونا
دعا الاتحاد الأوروبي الأحد في بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، إلى إعلان وقف إطلاق نار فوري في سوريا، بسبب فيروس كورونا المستجد.
الاتحاد الأوروبي يدعو النظام السوري إلى هدنة شاملة بسبب كورونا
دعا الاتحاد الأوروبي الأحد، إلى إعلان وقف إطلاق نار فوري في سوريا، بسبب فيروس كورونا المستجد / AA
29 مارس 2020

دعا الاتحاد الأوروبي الأحد، إلى إعلان وقف إطلاق نار فوري في سوريا، بسبب فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأشار البيان إلى هشاشة وقف إطلاق النار المعلن في محافظة إدلب، مضيفاً أنه من الواجب التزام الهدنة في المحافظة وتعميمها على سائر البلاد.

وأضاف البيان: "من الواجب تعميم وقف إطلاق النار على سائر الأراضي السورية، بسبب فيروس كورونا".

ولفت إ لى أن الاتحاد الأوروبي يدعم دعوة المبعوث الأممي الخاصّ إلى سوريا غير بيدرسون، إلى وقف إطلاق النار في عموم البلاد.

كما دعا البيان النظام السوري إلى إخلاء سبيل المعتقلين كافة في سجونه.

وحتى صباح الأحد تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 664 ألفاً، توُفّي منهم أكثر من 30 ألفاً، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 142 ألفاً.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، تليها إسبانيا، لكنها تحلّ ثانيةً بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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