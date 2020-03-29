قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الأحد، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين باليستيين ليل السبت أطلقهما الحوثيون صوب العاصمة الرياض ومدينة جازان في جنوب المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن المقدم محمد الحمادي المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في منطقة الرياض، أن"فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره، تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض، وقد تناثرت الشظايا على أحياء سكنية في مواقع متفرقة وتَسبَّب سقوط إحدى الشظايا في إصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة".

وقالت أيضاً نقلاً عن العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف إنه لم تُسجَّل أي خسائر في الأرواح بسبب سقوط بعض الشظايا على أحياء سكنية بالمدينتين.

وأضاف المتحدث باسم التحالف: "إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية والحرس الثوري الإيراني في هذا التوقيت يعبّر عن التهديد الحقيقي لهذه المليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها".

وشدّد المالكي على أن "هذا التصعيد من قبل الميليشيا الحوثية لا يعكس إعلان المليشيا الحوثية بقبول وقف إطلاق النار".

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية في وقت سابق، إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخاً باليستيّاً في سماء العاصمة الرياض، فيما قالت قناة "العربية" السعودية شبه الرسمية، نقلاً عن مصادر لم تسمِّها، إنه جرى اعتراض صاروخين لا صاروخاً واحداً في سماء الرياض، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وللعام السادس على التوالي يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهَمين بتلقِّي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلّفَت "أزمة إنسانية حادَّة هي الأسوأ في العالم"، وفقاً للأمم المتحدة.