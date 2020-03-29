سياسة
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عاصفة السلام.. قوات الوفاق تقصف مواقع تابعة لحفتر وتقتل آمر عمليات سرت
قال الناطق باسم قوات الوفاق الليبية إن سلاح الجو التابع للحكومة الشرعية استهدف غرفة عمليات مليشيات حفتر في الوشكة قرب سرت، مما أدى إلى مقتل آمر عمليات سرت سالم درياق و8 آخرين، موضحاً أن المدفعية استهدفت بدقٍةمبنى في قصر بن غشير، يحتمي فيه مرتزقة روس.
عاصفة السلام.. قوات الوفاق تقصف مواقع تابعة لحفتر وتقتل آمر عمليات سرت
حكومة الوفاق الليبية تعلن مقتل آمر عمليات سرت ومعاونه في ضربة جوية / AA
29 مارس 2020

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية مساء السبت، أن ضربات جوية نفذتها أسفرت عن مقتل آمر عمليات سرت سالم درياق، ومعاونه القذافي الصداعي، و8 من عناصرهم.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عبر فيسبوك.

وقال قنونو إن سلاح الجوّ التابع للوفاق استهدف بغارات غرفة عمليات مليشيات خليفة حفتر، في منطقة الوشكة قرب سرت شرق طرابلس، مما أدَّى إلى مقتل درياق ومعاونه الصداعي و8 آخرين.

وأوضح أن المدفعية استهدفت بدقةٍ أيضاً مبنى في قصر بن غشير جنوبي طرابلس، يحتمي داخله مرتزقة روس، كانوا يستهدفون الأحياء المدنية.

وأشار الناطق باسم قوات الوفاق إلى أن المدفعية الثقيلة دمرت كذلك مخزناً للذخيرة بقصر بن غشير.

ولفت إلى أن قواتهم تَصدَّت في محور الرملة جنوبي طرابلس، لتحركات مليشيات حفتر في محيط كوبري قصر بن غشير، وأجبرتهم على الفرار.

وتابع قنونو بأن سلاح الجوّ شنّ ضربات استراتيجية أخرى موجعة لمليشيات حفتر، تمثلت في تجمعات لمرتزقة أفارقة، و3 آليات عسكرية، وشاحنة ذخيرة (لم يبيّن مكان الاستهداف).

والخميس أعلن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، أن "عاصفة السلام" العسكرية، التي انطلقت الأربعاء، تأتي "ردّاً على القصف المتواصل لأحياء طرابلس، وتأديباً لمليشيات المرتزقة على نقضهم المتكرر لوقف إطلاق النار".

ورغم إعلانها في 21 مارس/ آذار الجاري الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، فإن مليشيات حفتر تواصل خرق التزاماتها، بقصف مواقع مختلفة في العاصمة.

والثلاثاء أعلنت السلطات تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا.

وتنتهك قوات حفتر بوتيرةٍ يوميةٍ وقف إطلاق النار عبر شنّ هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/نيسان 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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