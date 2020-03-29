خلّف فيروس كورونا المستجدّ أكثر من 30 ألف وفاة حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية حتى الساعة 19:00 ت.غ السبت.

وسُجّل في أوروبا ثلثا الوفيات التي بلغت حصيلتها الإجمالية 30,003 حالات.

والسبت تخلّى الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فكرة فرض حجر صحّي على ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت، بعدما كان تَطرَّق في وقت سابق إلى هذه الفرضيّة في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وقال ترمب إنّه طلب من مراكز مكافحة الأمراض، وهي الهيئة الصحّية الوطنيّة، إصدار بيان "حازم" يمنع حركة الدخول إلى هذه الولايات أو الخروج منها، دون أن يعني ذلك إغلاقاً لحدودها.

كما دفعه تفشي الفيروس إلى إصدار مرسوم يُلزِم مجموعة صناعة السيارات "جنرال موتورز" إنتاج أجهزة تنفس صناعي أساسية لمرضى فيروس كورونا مع ارتفاع أعداد الذين يدخلون إلى المستشفيات، فيما بدأت هذه الأجهزة تنفد بعد أسابيع من تفشِّي الوباء.

والسبت تجاوز عدد الوفيات جرّاء فيروس كورونا في الولايات المتحدة ألفين، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفًا، استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وسجّلت الولايات المتحدة 121,117 إصابة مؤكَّدة بالفيروس، أمّا عدد الوفيات على أراضيها الذي بلغ 2,010، فقد تضاعف منذ الأربعاء.

وولاية نيويورك هي الأكثر تَضرُّراً من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وقد سجّلت 52,318 إصابة و728 وفاة.

وفي بريطانيا حذّر رئيس الوزراء بوريس جونسون السبت من أنّ بلاده ستتّجه نحو الأسوأ بالنسبة إلى انتشار فيروس كورونا، قبل أن تبدأ مرحلة الانفراج، وذلك مع تخطّي حصيلة الوفيات عتبة الألف بعد تسجيل 260 وفاة في يوم واحد.

وأطلق الزعيم المحافظ الذي أصيب بالفيروس هذا الأسبوع، التحذيرَ في منشور وُزّع على كلّ المنازل في بريطانيا لحضّ السكّان على المساعدة على الحدّ من انتشار الفيروس من خلال اتّباعهم الإرشادات.

ووفق الحصيلة الرسمية الصادرة السبت والتي تشير إلى تسارع واضح في تفشي الوباء، بلغ عدد الوفيات 1019 والإصابات 17089.

ويعيش جونسون حالياً في العزل، لكنّه يقول إنّ عوارضه خفيفة وهو يتابع جهود مواجهة الوباء.

من جهتها سجّلت فرنسا 319 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في الساعات الأخيرة، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2314 منذ بدء الجائحة، وفق أرقام نُشرت السبت على الموقع الإلكتروني للحكومة الفرنسية.

كما سجّلت إسبانيا 832 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية السبت، فيما أشار مسؤولون إلى أن الوباء اقترب على ما يبدو من بلوغ ذروته في البلاد.

الى ذلك تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا عشرة آلاف حالة، مع تسجيل 889 وفاة خلال الساعات الماضية، وفق ما أعلنه الدفاع المدني السبت.

وسجّلت قطر السبت أول وفاة بفيروس كورونا، في وقت تخطّى فيه عدد المصابين في دول الخليج الستّ ثلاثة آلاف.

فيما أعلنت وزارة الصحة المصرية مساء السبت، عزل قرى ومدن في نحو 10 محافظات، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الصحة المصرية تسجيل 6 وفيات و40 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 576 إصابة توُفّي منهم 36 وتماثل للشفاء 121.

أما في الصين فأعيد فتح مدينة ووهان التي رُصدت فيها اول إصابة بالفيروس، في إجراءات تدريجية السبت بعد عزلها لشهرين ونصف تقريباً، مع وصول أول قطار يُقِلّ مسافرين ظلُّوا بعيدين عنها كل تلك المدة.

أما رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فأعلن السبت أن مواطني بلاده الذين تظهر عليهم عوارض الإصابة بفيروس كورونا سيُمنَعون من السفر بالطائرات أو رحلات القطارات بين المدن، في إجراء يدخل حيّز التنفيذ الاثنين.

على الضفة الأخرى صرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس إدهانوم غبرييسوس، بأن "النقص العالمي المزمن في معدات الوقاية الفردية" للفرق الصحية يشكّل "التهديد الأكثر إلحاحاً" لهم.

وفي إعلان يعكس أهمية هذه المسألة، أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أنّ بلاده طلبت "أكثر من مليار" كمامة واقية لمواجهة تفشي الوباء.

وتسارعت السبت وتيرة نقل الجيش الألماني فرنسيين وإيطاليين مصابين بفيروس كورونا إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

أما روسيا، آخر قوة كبرى لم تتخذ حتى الآن أي إجراء للعزل العامّ، فقررت إغلاق المطاعم ومعظم المتاجر اعتباراً من السبت.

كما أعلنت السلطات أنّ روسيا ستقيّد الحركة عبر كامل حدودها بدءاً من الاثنين لمكافحة الفيروس.

وأغلقت إيران، الدولة الرابعة الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات التي تجاوزت 2500 لديها، أماكن الزيارات الدينية وعلّقَت صلاة الجمعة في المساجد.

وفي الدول الأكثر فقراً، ولا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث تهدد القيود المفروضة على الحركة سبل عيش الناس الذين يكسبون قوتهم يوماً بيوم، لا تُعَدّ إجراءات العزل أمراً بديهيّاً.

ومع تسجيل نحو 3300 إصابة وأكثر من تسعين وفاة في إفريقيا، حذّر المسؤول الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ماتشيديسو ريبيكا مويتي من أن انتشار الفيروس في القارة سيتبع "تطوراً دراماتيكيّاً".

وفي لاغوس، العاصمة الاقتصادية لنيجيريا والمدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في القارة، حيث اكتفت السلطات في الوقت الحالي بإغلاق المدارس والأماكن العامة والحانات وأسواق السلع غير الغذائية، وبتوجيه تعليمات بشأن البقاء في المنزل، تطرح مسألة عدم الاختلاط الاجتماعي إشكالية.