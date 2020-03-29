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نصف سكان العالم في الحجر وانتشار "كورونا" يتسارع، وتركيا تتخذ تدابير إضافية لمواجهة انتشار الوباء.

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نصف سكان العالم في الحجر وانتشار كورونا يتسارع

يُمضِي أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم السبت، نهاية أسبوع جديدة في الحجر الصحي، لمواجهة تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أسفر عن وفاة أكثر من 25 ألف شخص حتى الآن، ويضرب بقوةٍ أمريكا وأوروبا. [TRT عربي]

ففي شبه الجزيرة الإيطالية قتل وباء "كوفيد-19" نحو ألف شخص خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية غير مسبوقة في بلد واحد منذ بداية الأزمة، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في هذا البلد إلى 9134. وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية لأكبر عدد وفيات في العالم مع تسجيل أكثر من 4858 وفاة بينها 769 في الساعات الـ24 الأخيرة. [TRT عربي]

لكن عدوى "كوفيد-19" تواصل تباطؤها في شبه الجزيرة، مثيرةً الأمل في أن تُفضِي إجراءات الحجر الصارمة التي اتُّخذت قبل أسبوعين إلى نتائج أخيراً، وإن لم يبلغ انتشار الوباء ذروته بعد. [TRT عربي]

تركيا تتخذ تدابير إضافية لمواجهة انتشار كورونا

قرّرت السلطات التركية إخضاع جميع المواطنين المسافرين بين المدن التركية لفحوصات طبية عند مداخل المدن ومخارجها، في إطار التدابير الوقائية للحَدّ من انتشار فيروس كورونا. [TRT عربي]

وأشارت وكالة الأناضول إلى أنه مع وقف رحلات الحافلات بين المدن اعتباراً من الساعة الخامسة من مساء السبت، ستوضع نقاط طبية عند مداخل المدن ومخارجها. [TRT عربي]

وستُجري النقاط الطبية فحوصاً للمسافرين عبر الحافلات بموجب إذن خاص من ولاة المدن، وللمسافرين بسياراتهم الخاصة. [TRT عربي]