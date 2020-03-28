قرّرت السلطات التركية إخضاع جميع المواطنين المسافرين بين المدن التركية لفحوصات طبية عند مداخل المدن ومخارجها، في إطار التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت وكالة الأناضول إلى أنه مع وقف رحلات الحافلات بين المدن اعتباراً من الساعة الخامسة من مساء السبت، ستوضع نقاط طبية عند مداخل المدن ومخارجها.

وستجري النقاط الطبية فحوصات للمسافرين عبر الحافلات بموجب إذن خاص من ولاة المدن، والمسافرين بسياراتهم الخاصة.

وستقيس الكوادر الطبية في النقاط درجات حرارة المسافرين، وتُخضع من حرارته مرتفعة للحجر الصحي، كما ستسأل المسافرين عن أسباب سفرهم، والمسار الذي سيتبعونه خلال رحلتهم.

وأصدرت وزارة الداخلية فجر السبت، تعميماً ينص على أن رحلات حافلات الركاب بين الولايات ستكون بموجب تصاريح من الولاة اعتباراً من 5 مساء السبت.

وأوضحت الوزارة أن هذه التغييرات الجديدة جاءت في ضوء ما يصدر من توصيات عن وزارة الصحة، واللجنة العلمية التابعة لها المعنية بتطورات تفشي الفيروس.

وأشارت إلى أن "الأساس في هذه التدابير أن يبقى المواطنون في مدنهم، لكن إذا اضطرت الظروف أحداً إلى التوجه نحو مدينة أخرى للعلاج أو لحضور جنازة قريب له من الدرجة الأولى أو من علق في مدينة ما كان قد جاءها خلال آخر 15 يوماً ولا يوجد له مكان إقامة بها، فعندئذ يمكن القيام برحلات بين المدن بموجب قرار من الولاية".

وقف الرحلات الجوية

في سياق متصل، أعلنت إدارة مطار "صبيحة غوكتشن" الدولي في إسطنبول، وقف جميع الرحلات الجوية الداخلية والخارجية من المطار بشكل مؤقت، في إطار التدابير الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

ولفتت الشركة المسؤولة عن بناء مطار صبيحة غوكتشن وتشغيله في بيان، إلى أنها أوقفت اعتباراً من ليلة 27 مارس/آذار، جميع الرحلات الدولية في المطار، في إطار التدابير المتخذة بالبلاد للحد من تفشي الفيروس.

وتابعت: "ستوقف جميع الرحلات الداخلية والخارجية من مطارنا لفترة مؤقتة، ويمكن لجميع الركاب الذين لديهم حجوزات خلال هذه الفترة التواصل مع شركات الخطوط الجوية المعنية والاستفسار عن تفاصيل رحلاتهم".