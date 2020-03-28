يواصل فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) انتشاره في مختلف بلدان العالم، ومنها الدول العربية التي تحاول حكوماتها اتخاذ إجراءات وقائية سريعة، تحسباً لانفجار قد لا تصمد أمامه منظومات صحية هي ضعيفة بالأساس.

ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في 8 دول عربية

شهد السبت، ارتفاعاً مجدداً في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا الجديد، في 8 دول عربية، حسب ما أفادت السلطات والجهات الصحية المختصة.

العراق ولبنان

ارتفع السبت، عدد ضحايا فيروس كورونا في كل من العراق ولبنان، بعد تسجيل حالتَي وفاة في البلد الأول، و21 إصابة في الثاني، حسب إحصائيات رسمية.

ففي العراق، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 42 والإصابات إلى 506، بعد تسجيل حالتَي وفاة و48 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "إجمالي عدد الإصابات بلغ 506 بينهم 42 وفاة، فيما سُجّلت 131 حالة تعافي".

أما في لبنان، فقد أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 412 حالة بعد تسجيل 21 حالة جديدة.

وسجّل لبنان حتى مساء الجمعة، 8 وفيات من إجمالي عدد الإصابات، حسب إحصائيات رسمية.

ارتفاع عدد الإصابات في الكويت إلى 235أعلنت وزارة الصحة الكويتية السبت، تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 235.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند في تصريحات صحفية، إن "8 حالات من المصابين الجدد مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة والسعودية وفرنسا والإمارات وكندا والولايات المتحدة".وأضاف السند أن حالة واحدة مرتبطة بمخالطة مصابين آخرين، فيما تُجرى عمليات التقصي الوبائي للحالة الأخيرة وهي لمقيم من الجنسية الهندية.وأشار إلى شفاء 7 مصابين، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من كورونا إلى 64.المغرب وفلسطين وموريتانيافي المغرب، ذكر بيان على الموقع الخاص بفيروس كورونا، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 358، عقب تسجيل 13 حالة جديدة.وأضاف البيان أن "عدد الوفيات بالفيروس بلغ 23 من إجمالي الإصابات، في حين بلغ عدد المتعافين 11 شخصاً".أما في فلسطين، فقد أعلنت الحكومة ارتفاع إجمالي عدد إصابات كورونا إلى 97 بعد تسجيل 6 إصابات جديدة.وذكر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أن "إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 97، تعافى منهم 18 مصاباً".وفي موريتانيا التي سجّلت أول إصابة بالفيروس في 13 مارس/آذار الجاري، لأجنبي من جنسية أسترالية قدم إلى البلاد من أوروبا، ارتفع عدد الإصابات إلى 5 عقب تسجيل حالتين جديدتين، حسب وزارة الصحة.

عُمان والسودان

ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا السبت، في كل من سلطنة عمان والسودان، عقب تسجيل حالات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

في سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة تشخيص 21 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 152.

وأضافت الوزارة في بيان، أن جميع الحالات الجديدة لمواطنين، فيما أكّدت شفاء 23 حالة.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 5 عقب تسجيل حالتين جديدتين قدمتا من فرنسا والإمارات.

ونقلت وكالة أنباء السودان الرسمية عن الوزارة إفادتها بـ"تسجيل حالتَي إصابة جديدتين لرجلين عادا إلى الخرطوم الأسبوع الماضي، أحدهما من الإمارات والآخر من فرنسا".

وفي 13 مارس/آذار، أعلن السودان عن أول إصابة بالفيروس لخمسيني عائد من الإمارات، تُوفي في 12 مارس/آذار عقب إصابته.

إجراءات احترازية

نفذت وزارة الداخلية التونسية السبت، حملة تعقيم في عدد من المناطق بالعاصمة تونس للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ومن المناطق التي عُقّمت "السيجومي وسيدي حسين والزهروني وسكرة والبحرية وابن خلدون وشارع الحبيب بورقيبة".

وقال آمر الفوج الوطني للمدرعات العقيد سفيان المرزوقي في تصريحات إعلامية، إن "فرق الأمنيين أدخلت تعديلات على المدرعات (المخصصة لتفريق المحتجين بالماء) بإضافة مواد تعقيم عليها لاستعمالها في التطهير".

وأضاف: "نعتمد اليوم في عمليات التعقيم على شاحنات ضخ المياه، وتبلغ سعة الواحد فيها 12 ألف لتر مكعب، ووفرنا مواد التعقيم الضرورية لذلك".

وسجّلت تونس حتى مساء الجمعة، 7 حالات وفاة و227 حالة إصابة بكورونا.

على صعيدٍ موازٍ، أعلنت موريتانيا والصومال السبت، اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية جديدة، في إطار التعامل مع الفيروس ومنع انتشاره.

ففي موريتانيا، قررت وزارة الداخلية حظر تنقُّل المواطنين بين ولايات البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تقرر ابتداء من الأحد، حظر كل أنواع التبادل وعبور الأشخاص بين ولايات الوطن".

واستثنى القرار الطواقم الطبية وشاحنات نقل البضائع وبعثات المصالح الفنية الخاصة بالخدمات الأساسية.

أمّا في الصومال، فقد قررت الحكومة تعليق رحلات الطيران الداخلي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير الطيران والنقل الجوي محمد عبد الله صلاد في بيان، إنه "انطلاقاً من الحرص على سلامة المواطنين، فإن الحكومة الصومالية قررت تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي اعتباراً من الأحد".

وأشار الوزير صلاد إلى أن قرار وقف الطيران الداخلي يستثني رحلات طائرات الشحن.

ويأتي القرار بعد تسجيل إصابة ثالثة بفيروس كورونا في الصومال الجمعة، لعامل أجنبي في شركة متعاقدة مع الأمم المتحدة.

وفي 16 مارس/آذار الجاري، علقت الصومال جميع الرحلات الجوية الدولية من البلاد وإليها لمدة 15 يوماً للحد من تفشي الفيروس.

وحتى عصر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 614 ألفاً، تُوفي منهم أكثر من 28 ألفاً، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 137 ألفاً.