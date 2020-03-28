سياسة
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شركة أمريكية تبتكر جهازاً يشخّص الإصابة بكورونا في 5 دقائق
كشفت شركة "أبوت" الأمريكية المصنّعة للأجهزة الطبية، عن ابتكار جهاز يستطيع تشخيص الإصابة بفيروس كورونا الجديد خلال 5 دقائق.
شركة أمريكية تبتكر جهازاً يشخّص الإصابة بكورونا في 5 دقائق
أطلقت الشركة على الجهاز اسم "Abbott ID NOW COVID-19"  / AP
28 مارس 2020

كشفت شركة "أبوت" الأمريكية المصنِّعة للأجهزة الطبية، عن ابتكار جهاز يمكنه تشخيص الإصابة بفيروس كورونا الجديد خلال 5 دقائق.

وقالت الشركة الأمريكية في بيانٍ السبت، إنها حصلت على الإذن اللازم من إدارة الأغذية والأدوية في الولايات المتحدة للاستخدام السريع للجهاز.

وأطلقت الشركة على الجهاز اسم "Abbott ID NOW COVID-19"، وهو قادر أيضاً، وفق البيان، على تحديد عدم الإصابة بالفيروس خلال 13 دقيقة.

ولفتت إلى أن الجهاز وزنه نحو 3 كيلوغرامات ويعمل على اختبار تسلسل الجينوم لفيروس كورونا.

وأكّدت الشركة أنها ستعمل اعتباراً من الأسبوع القادم على إنتاج 50 ألف جهاز من أجل القطاع الصحي الأمريكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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