بدأت مدينة ووهان الصينية، حيث ظهر فيروس كورونا أول مرة، السبت في إنهاء إغلاق بدأ منذ شهرين، بإعادة تشغيل بعض خدمات المترو وإعادة فتح الحدود، مما سمح لبعض مظاهر الحياة الطبيعية بالعودة، وسمح أيضاً بلمّ شمل العائلات.

وبعد عزلها عن باقي أنحاء البلاد لمدة شهرين، فإن إعادة فتح مدينة ووهان، حيث اكتُشف وجود الوباء لأول مرة أواخر ديسمبر/كانون الأول، يمثّل نقطة تحوُّل في مكافحة الصين للفيروس على الرغم من انتشار العدوى منذ ذلك الحين إلى أكثر من 200 دولة.

واتخذت السلطات إجراءات صارمة لمنع الناس من دخول أو مغادرة المدينة الصناعية، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة وسط الصين.

وكانت الأسر مُلزَمةً عدم مبارحة منازلها، ووُقفَت خدمات الحافلات وسيارات الأجرة، ولم يُسمح لغير متاجر المستلزمات الأساسية بالبقاء مفتوحة.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة السبت، أنه سُجّلَت 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس الجمعة، وأنها جميعاً لحالات وافدة من خارج البلاد.

وأضافت اللجنة أن إجمالي عدد الإصابات في بَرّ الصين الرئيسي بلغ 81394 حالة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 3295 حالة.

وشهدت ووهان نحو 60% من حالات الإصابة بكورونا، لكن وتيرة الإصابات انحسرت بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، ما يُعَدّ دليلاً على نجاح الإجراءات التي اتُّخذَت.

ويثير وجود عدد غير معروف من حاملي الفيروس في الصين مخاوف لدى عامة الناس من أن يتسبب رفع القيود في إطلاق آلاف الأشخاص الذين ما زال بإمكانهم نشر الفيروس دون معرفة أنهم مرضى.