أصدرت رئاسة الجمهورية التركية فجر السبت قراراً يقضي بتعيين عادل قره إسماعيل أوغلو وزيراً جديداً للمواصلات والبنية التحتية، خلفاً لمحمد جاهد طورهان الذي أُقيلَ برسم القرار ذاته.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية نص القرار في عددها الصادر في الساعات الأولى من صباح السبت.

وجاء في نص القرار أنه "بموجب المادتين 104 و106 من الدستور، أُقيل وزير المواصلات والبنية التحتية جاهد طورهان، وعُيّن مساعده عادل قره إسماعيل أوغلو، خلفاً له".

والوزير الجديد من مواليد 1969 في ولاية طرابزون، التي حصل فيها على الشهادة الثانوية، ثم تَخرَّج في قسم الميكانيكا بكلية الهندسة في جامعة البحر الأسود التقنية.

وحصل الوزير على درجة الماجستير من جامعة "بشاق شهر" في إسطنبول، في برنامج الأنظمة الحضرية وإدارة النقل، وبدأ أول عمل رسمي له عام 1995 في إدارة تنسيق النقل في بلدية إسطنبول الكبرى.

وعمل إسماعيل أوغلو مديراً ومهندساً في الإدارة العامة للنقل والمواصلات في مدينة إسطنبول، وتَدرَّج بعدها في عدد من الوظائف حتى عُيّن نائباً لوزير المواصلات والبنية التحتية عام 2019، وهو متزوج وله من الأبناء اثنان.