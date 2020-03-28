أعلنت وزارة الداخلية التركية أن رحلات حافلات الركاب بين الولايات ستكون بموجب تصاريح من الولاة اعتباراً من الخامسة مساء السبت بالتوقيت المحلي (14:00 ت.غ).

جاء ذلك حسب تعميم صادر عن الوزارة التركية فجر السبت، في إطار سلسلة تدابير تتخذها السلطات للحيلولة دون تفشِّي فيروس كورونا المستجدّ.

التعميم المذكور الذي أُرسِلَ إلى جميع الولايات التركية الـ81، تضمن تفاصيل التدابير التي أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان، بهدف الحدّ من انتشار الفيروس في البلاد.

وقال التعميم إن "رحلات حافلات الركاب بين الولايات من الممكن أن تتمّ بموجب تصاريح من الولاة، اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء السبت".

وأوضحت الوزارة أن هذه التغييرات الجديدة جاءت في ضوء ما يصدر من توصيات عن وزارة الصحة، واللجنة العلمية التابعة لها، والمعنية بتطورات تفشِّي الفيروس.

وأشارت إلى أن "الأساس في هذه التدابير كافة أن يبقى المواطنون في مدنهم، لكن إذا اضطرت الظروف أحداً إلى التوجه إلى مدينة أخرى سواء للعلاج أو لحضور جنازة قريب له من الدرجة الأولى، وكذلك مَن علق في مدينة ما كان قد جاءها خلال آخر 15 يوماً ولا مكان إقامة له بها، فعندئذ يمكن تنفي رحلات بين المدن بموجب قرار من الولاية".

وتابعت الوزارة موضحة أن "المواطنين المضطرين إلى السفر بين الولايات عليهم التقدم بطلبات للجنة المعنية بمنح تصاريح رحلات الحافلات، التي ستُنشأ في الولايات وإدارات الحكم المحلي، حتى يتسنى لهم الحصول على وثيقة سفر".

ولفت البيان إلى أن اللجنة المذكورة ستتكون من عدة أشخاص بينهم ممثّل أمني، وآخر من البلدية، وثالث من محطة الحافلات، ورابع من الغرفة المهنية أو من منظمة المجتمع المدني المعنية، وذلك تحت رئاسة موظف عامّ يختاره الوالي/الحاكم المحلي.

وذكرت الوزارة كذلك أن هذه اللجان سيكون مقرّ عملها في محطات الحافلات، على أن تُخصَّص لها أماكن تتوافق مع طبيعة مهمتها.

ذكرت وزارة الداخلية كذلك أنه ستُنشأ نقاط صحية في مداخل ومخارج محطات الحافلات لتوقيع الكشف الطبي على الركاب ومضيفي الحافلات التي سمح لها بالسفر، ولن يسمح لأحد بالخروج إلا بعد فحصه.

وأفادت كذلك بأن هؤلاء الأشخاص سيخضعون للكشف الطبي ثانية عند مدخل الولايات التي يقصدونها، وفي حال ظهور حالات تستدعي فرض حجر صحي عليها، ستُوضَع في الحجر مباشرة لمدة 14 يوماً.

وأضافت: "وإذا كان هناك من لم تقتضِ حالاتهم وضعهم بالحجر الصحي كالآخرين، لكن تتطلب حالاتهم العزل في المنازل لـ14 يوما، فسيُبلَغون بذلك، وسيُراقَب تطبيقهم المطلوب من عدمه".

كذلك أكّدَت الوزارة أن الأشخاص كافَّةً الذين سيعملون في محطات الحافلات خلال تلك الفترة سيُفحَصون بين حين وآخر للتأكُّد من سلامتهم.

وأكّدَت الوزارة أنه خلال تلك المرحلة ستُوقَف خدمات شركات حافلات الركاب تماماً داخل المدن، مشيرةً إلى أن الولايات ستضع التدابير اللازمة في نقاط التفتيش على الطرق من أجل وقف الركاب المخالفين.