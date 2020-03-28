سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 28 مارس/آذار 2020
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خلاصات من TRT عربي: 28 مارس/آذار 2020
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن تعليق بلاده جميع رحلات الطيران الدولية في إطار تدابير مواجهة تفشِّي كورونا / AA
28 مارس 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يعلن تعليق تركيا الرحلات الجوية الدولية بشكل كامل ضمن إجراءات مكافحة كورونا، وأعداد وفيات الفيروس حول العالم تتجاوز 25 ألفاً.

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أردوغان يعلن تعليق تركيا الرحلات الجوية الدولية بشكل كامل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الجمعة، تعليق بلاده الرحلات الجوية الدولية بشكل كامل ضمن إجراءات مكافحة تفشِّي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). [TRT عربي]

وأكّد أردوغان في كلمة ألقاها بخصوص تطورات كورونا، أن تركيا ستواصل "مكافحة الوباء، وأنها اتخذت التدابير اللازمة بشكل سريع لمنع انتشاره، ونحن على يقين بأنه لا كارثة أقوى من عزيمتنا". [TRT عربي]

وضمن التدابير الجديدة المتخَذة لمواجهة الأزمة، قال الرئيس التركي إنه تَقرَّر "منع التنقل بين المدن الكبرى إلا بإذن من المحافظين أو الولاة"، وتابع: "بقدر ما نحافظ على وحدتنا وتضامننا وأُخوّتنا، سنخرج من هذه المرحلة بأقلّ الأضرار بإذن الله"، متعهداً: "لن نخلد للراحة لأن التهديد الذي أمامنا جدّيّ للغاية". [TRT عربي]

أعداد وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 25 ألفاً

تَخطَّت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا حول العالم 25 ألف شخص بعد ظهر الجمعة، حسبما أظهرت أرقام منصة "روي لاب" المتخصصة في نشر مسار كورونا الجديد. [الأناضول]

وفي غضون أسبوع ارتفعت الوفيات إلى ضعفين ونصف، من 10 آلاف سُجّلَت في قرابة 4 أشهر منذ انتشار الفيروس، إلى 25 ألفاً. ووفق أرقام منصة "روي لاب" فقد بلغت وفيات كورونا حتى مساء الجمعة 25 ألفاً و345، فيما تجاوزت الإصابات 558 ألف شخص. [TRT عربي]

وفي الإجمال، سُجلت في أوروبا 17314، وكانت إيطاليا أكثر البلدان تَضرُّراً بواقع 8165 وفاة، تليها إسبانيا بـ4858 حالة وفاة ثم الصين بـ3292 حالة، كما ارتفع عدد المصابين في أنحاء العالم إلى أكثر من نصف مليون مصاب منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي
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