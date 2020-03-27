أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الجمعة، تعليق بلاده الرحلات الجوية الدولية بشكل كامل ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأكّد أردوغان في كلمة ألقاها بخصوص تطورات كورونا، أن تركيا ستواصل "مكافحة الوباء، وأنها اتخذت التدابير اللازمة بشكل سريع لمنع انتشاره٫ ونحن على يقين بأنه لا توجد كارثة أقوى من عزيمتنا".

وضمن التدابير الجديدة المتخذة لمواجهة الأزمة، قال الرئيس التركي إنه قد تقرر "منع التنقل بين المدن الكبرى إلا بإذن من المحافظين أو الولاة".

وتابع: "بقدر ما نحافظ على وحدتنا وتضامننا وأخوّتنا، سنخرج من هذه المرحلة بأقل الأضرار بإذن الله"، متعهداً: "لن نخلد للراحة لأن التهديد الذي أمامنا جدي للغاية".

وأوضح الرئيس التركي أن بلاده لا تعاني أي مشكلة فيما يخص توفير الأدوية والمواد الغذائية، كما أنها تملك "أكبر عدد من أسرّة العناية المركزة في العالم مقارنة بعدد السكان". وأردف: "قطعنا شوطاً كبيراً فيما يخص إنتاج أجهزة التنفس".

وشدد أردوغان على أن جميع وزارات ومؤسسات الدولة التركية "تعمل بروح التعبئة العامة"، مؤكداً أنه "لن نسمح في هذا البلد لأحد أن يجوع أو يُظلم أو أن يتعرض لمعاملة سيئة".

وأشار إلى أن البلاد ستبدأ "تطبيق نظام العمل المرن بالحد الأدنى من العاملين في القطاعين العام والخاص٫ كما سيُنشأ مجلس لمكافحة الوباء في جميع الولايات برئاسة مكاتب الولاة لمتابعة التدابير الوقائية".

إجراءات احترازية

في سياق متصل، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إغلاق كافة أماكن التنزه والسواحل والغابات خلال أيام السبت والأحد، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح الوزير التركي في مقابلة متلفزة، الجمعة، أن سلطات بلاده تواصل اتخاذ تدابير جديدة كل يوم لمكافحة انتشار الوباء. وأضاف أن السلطات فرضت حجراً صحياً على 12 بلدة وقرية، إضافة إلى إغلاق 211 ألفاً و670 محلاً تجارياً.

وأشار صويلو، إلى انخفاض الحركة في البلاد بنسبة 80%، وتراجع حركة المسافرين داخل البلاد بنسبة 90%.

وأوضح الوزير، أنه سيتم توزيع 300 ألف سلة غذائية في مدينة إسطنبول بناء على تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان. وأضاف أنهم اتخذوا إجراءات بحق الشركات والمحال التجارية التي استغلت الوضع الحالي لرفع الأسعار بشكل فاحش، بالتعاون مع وزارة التجارة.

وبخصوص طالبي اللجوء العالقين على الحدود اليونانية، قال صويلو، إنهم أجلوا نحو 5800 طالب لجوء كانوا منتظرين عند الحدود مع اليونان، وأنه جرى استضافتهم في مراكز مؤقتة في 9 ولايات تركية.

وزير الصحة يعلن آخر الإحصائيات

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الجمعة، تسجيل 2069 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 7533 فحصاً خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في تركيا إلى 5698 إصابة.

ولفت قوجه إلى أن عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 92، بعد تسجيل 17 حالة وفاة جديدة.

وأوضح الوزير التركي أن 42 مصاباً بالفيروس تماثلوا للشفاء وأُخرِجوا من المستشفى.

وحتى ظهر الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في العالم إلى أكثر من 549 ألف شخص حول العالم، وتجاوز عدد الوفيات 24 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 128 ألفاً.

وأجبر انتشار الفيروس دولاً عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وفرض حظر التجول وتعطيل الدراسة وإلغاء فاعليات عدة ومنع التجمعات العامة وإغلاق دور العبادة.