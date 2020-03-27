أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الجمعة، تسجيل 2069 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 7533 فحصاً خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في تركيا إلى 5698 إصابة.

ولفت قوجه إلى أن عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 92، بعد تسجيل 17 حالة وفاة جديدة.

وأوضح الوزير التركي أن 42 مصاباً بالفيروس تماثلوا للشفاء وأُخرِجوا من المستشفى.

وشدد قوجه على ضرورة تقليل الاختلاط بين المواطنين، عبر تقليص ساعات وأيام العمل، وإعادة ترتيب جدول الإجازات.

وبيّن أن الوزارة تسجل جميع الإصابات والوفيات في الولايات التركية، مشيراً إلى أن بعض الولايات سجلت إصابات أكثر من غيرها، دون أن يفصح عن توزيع الإصابات.

وحتى ظهر الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في العالم إلى أكثر من 549 ألف شخص حول العالم، وتجاوز عدد الوفيات 24 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 128 ألفاً.

وأجبر انتشار الفيروس دولاً عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وفرض حظر التجول وتعطيل الدراسة وإلغاء فاعليات عدة ومنع التجمعات العامة وإغلاق دور العبادة.