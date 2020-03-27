سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الصحة التركي: تسجيل 2069 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الجمعة، تسجيل 2069 حالة إصابة جديدة بكورونا، بعد إجراء 7533 فحصاً خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في تركيا إلى 5698 إصابة، مضيفاً أن البلاد سجّلت 17 وفاة جديدة، فيما تماثل 42 مصاباً للشفاء.
وزير الصحة التركي: تسجيل 2069 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة
وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه يعلن تسجيل&nbsp;2069 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا / AA
27 مارس 2020

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الجمعة، تسجيل 2069 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 7533 فحصاً خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في تركيا إلى 5698 إصابة.

ولفت قوجه إلى أن عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 92، بعد تسجيل 17 حالة وفاة جديدة.

وأوضح الوزير التركي أن 42 مصاباً بالفيروس تماثلوا للشفاء وأُخرِجوا من المستشفى.

وشدد قوجه على ضرورة تقليل الاختلاط بين المواطنين، عبر تقليص ساعات وأيام العمل، وإعادة ترتيب جدول الإجازات.

وبيّن أن الوزارة تسجل جميع الإصابات والوفيات في الولايات التركية، مشيراً إلى أن بعض الولايات سجلت إصابات أكثر من غيرها، دون أن يفصح عن توزيع الإصابات.

وحتى ظهر الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في العالم إلى أكثر من 549 ألف شخص حول العالم، وتجاوز عدد الوفيات 24 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 128 ألفاً.

وأجبر انتشار الفيروس دولاً عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وفرض حظر التجول وتعطيل الدراسة وإلغاء فاعليات عدة ومنع التجمعات العامة وإغلاق دور العبادة.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us