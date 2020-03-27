لا يزال فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) يواصل انتشاره السريع في مختلف دول العالم، ومنها الدول العربية.

إليكم ملخصاً بأبرز المستجدات في الدول العربية:

العراق.. ارتفاع عدد الوفيات إلى 40 والإصابات إلى 458

أعلنت وزارة الصحة العراقية الجمعة، تسجيل 4 حالات وفاة و76 إصابة جديدة بـ"كورونا"، ما يرفع مجمل الوفيات إلى 40، والإصابات إلى 458.

وقالت الوزارة في بيان إن حالتي وفاة سجِّلتا في البصرة، وحالة واحدة في كل من بابل وذي قار جنوبي البلاد.

أمّا الإصابات الجديدة فقد توزعت في 9 محافظات، فيما تعافت 17 حالة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 122.

وللحد من تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عدة منها حظر التجول وتعطيل الدراسة وإغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.

الجزائر.. حجر ليلي في 9 محافظات أخرى بعد العاصمة

أعلنت السلطات الجزائرية الجمعة، توسيع الحجر الصحي الليلي بعد العاصمة إلى 9 محافظات جديدة أغلبها شمالي البلاد.

وحسب بيان لرئاسة الوزراء، فإن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا، أصدر مرسوماً يتضمن توسيع إجراءات الحجر إلى ولايات جديدة ابتداءً من السبت.

والاثنين، أصدرت السلطات قراراً بعزل محافظة البليدة جنوب العاصمة، والتي تعد بؤرة الفيروس إلى جانب حجر ليلي بالعاصمة (حظر تجوال) لمدة عشرة أيام.

ووفق بيان رئاسة الوزراء، "سيمتد الحجر الليلي من السابعة مساءً حتى السابعة صباحاً إلى محافظات باتنة وسطيف وقسنطينة (شرق) وتيزي وزو وبومرداس وتيبازة والمدية (وسط) ووهران (غرب) والوادي (جنوب)".

ولم يوضِّح البيان مدة الحجر الصحي الجديد علماً أن هذه المحافظات هي الأكثر تضرراً جراء انتشار الفيروس بعد البليدة والعاصمة.

وحتى الخميس، أحصت الجزائر 367 إصابة بكورونا، منها 25 وفاة و29 حالة غادرت المستشفيات بعد شفائها، حسب وزارة الصحة.

السعودية.. ارتفاع عدد الإصابات إلى 1104

أعلنت وزارة الصحة السعودية الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" إلى 1104، بعد تسجيل 92 حالة جديدة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إنها "سجّلت 92 إصابة جديدة بكورونا، 46 منها في العاصمة الرياض".

وأضافت أن "بقية الحالات تتوزع على المدينة المنورة (19)، القطيف (10)، جدة (7)، الدمام (4)، الظهران وبريدة (2)، الهفوف والخبر (1)".

كما أشارت إلى أن "عدد الحالات المتعافية بلغ 35 بعد تسجيل حالتي تعافٍ اليوم".

فلسطين.. غزة تعقِّم أسواقها وعمال يعودون من إسرائيل إلى بلداتهم

أطلقت بلدية مدينة غزة حملة لتعقيم وتنظيم الأسواق المركزية التي يرتادها المواطنون لشراء مستلزماتهم اليومية، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال مدير دائرة الصحة ببلدية غزة أحمد أبو عبدو إن الحملة انطلقت صباح الجمعة، من خلال التنسيق مع الجهات الرسمية ضمن إجراءات منع تفشي الفيروس، وفقاً للأناضول.

وأوضح أن البلدية أغلقت بعض الأسواق الأسبوعية في مناطق نفوذها، وسمحت بعمل الأسواق اليومية، لتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم.

وجاب موظفو بلدية غزة، سبع أسواق في إطار عملية التعقيم التي شملت المرافق الأساسية والشوارع الفرعية التابعة لتلك الأسواق.

واستعمل الموظفون مواد التنظيف والمعقمات، إضافة إلى توسعة الطرق أمام المارة لتجنب الاحتكاك.

في سياقٍ آخر، بدأ مئات العمال الفلسطينيين في إسرائيل العودة إلى بلداتهم إثر تفشي الفيروس هناك.

وشهدت المعابر الفاصلة بين الضفة الغربية وإسرائيل، حركة نشطة الجمعة للعمال العائدين، وسط إجراءات أمنية وصحية فلسطينية مشددة.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي الجمعة، إن الطواقم الطبية الفلسطينية أخذت عينات 227 عاملاً عائداً من إسرائيل، وأظهرت النتائج إصابة شاب ووالدته يعملان داخل مستوطنة قرب بيت لحم.

وأضاف: "لا يمكن فحص جميع العمال العائدين، بسبب نقص في عدد شرائح الفحص".

ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في تونس ولبنان وعمان والكويت

ارتفعت الجمعة، حصيلة الإصابات والوفيات بـ"كورونا" في كل من تونس ولبنان وسلطنة عمان والكويت.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية في بيان، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 6 بعد تسجيل حالة جديدة بولاية تطاوين (جنوب)، وارتفاع عدد الإصابات إلى 227 حالة بعد تسجيل 30 حالة جديدة.

وفي لبنان، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 391 بعد تسجيل 23 حالة.

وحسب التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة، "بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، 391 حالة بزيادة 23 حالة".

أما في سلطنة عمان فأعلنت وزارة الصحة تسجيل 22 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 131. كما أشارت الوزارة إلى أن 23 حالة تماثلت للشفاء.

من جانبها نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 17 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 225.

وحتى ظهر الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى أكثر من 549 ألف شخص حول العالم، وتجاوز عدد الوفيات 24 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 128 ألفاً.