سياسة
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أعداد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى عتبة 25 ألف شخص
تخطت حصيلة الوفيات حول العالم بسبب فيروس كورونا 25 ألف شخص، بعد ظهر الجمعة. وفي غضون أسبوع، ارتفعت الوفيات بمقدار ضعفين ونصف، من 10 آلاف سُجلت في قرابة 4 أشهر منذ انتشار الفيروس إلى 25 ألفاً.
أعداد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى عتبة 25 ألف شخص
وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى عتبة 25 ألف شخص / Reuters
27 مارس 2020

تخطت حصيلة الوفيات حول العالم بسبب فيروس كورونا 25 ألف شخص، بعد ظهر الجمعة، حسبما أظهرت أرقام منصة "روي لاب" المتخصصة بنشر مسار كورونا الجديد.

وفي غضون أسبوع، ارتفعت الوفيات بمقدار ضعفين ونصف، من 10 آلاف سُجلت في قرابة 4 أشهر منذ انتشار الفيروس، إلى 25 ألفاً.

ووفق أرقام منصة "روي لاب" فقد بلغت وفيات كورونا حتى مساء الجمعة 25 ألفاً و345، فيما تجاوزت الإصابات 558 ألف شخص.

وفي الإجمال، سُجلت في أوروبا 17314، وكانت إيطاليا أكثر البلدان تضرراً بواقع 8165 وفاة، تليها إسبانيا بـ4858 حالة وفاة ثم الصين بـ3292 حالة.

كما ارتفع عدد المصابين في أنحاء العالم إلى أكثر من نصف مليون مصاب على الأقل منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول.

كما تعافى من المرض ما يزيد عن 131 ألفاً و600 شخص.

بعد جونسون.. وزير الصحة البريطاني مصاب بكورونا

وفي سياق متصل، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الجمعة، إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من كشف رئيس وزراء بلاده بوريس جونسون، عن إصابته بالفيروس أيضاً.

وقال هانكوك، في فيديو مصور نشره عبر حسابه على تويتر: "ثبت إصابتي بكورونا، ولحسن الحظ أعراضي خفيفة وأعمل من المنزل وعزلت نفسي".

وفي وقت سابق الجمعة، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون، إنه أصيب بكورونا ويعاني من أعراض خفيفة. وأضاف أنه عزل نفسه، وأنه سيزاول عمله من المنزل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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