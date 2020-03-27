سياسة
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منظمة حقوقية: نظام الأسد وحلفاؤه قتلوا 387 مدنياً في شهرين
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 387 مدنياً بهجمات للنظام السوري وروسيا منذ 12 يناير/كانون الثاني حتى 6 مارس/آذار 2020 شمال غربي سوريا. وأوضحت أن هجمات النظام والمليشيات المدعومة من إيران تسببت بمقتل 174 مدنياً، في حين قتلت روسيا 213 مدنياً.
منظمة حقوقية: نظام الأسد وحلفاؤه قتلوا 387 مدنياً في شهرين
مقتل 387 مدنياً بهجمات للنظام السوري وروسيا منذ 12 يناير/كانون الثاني حتى 6 مارس/آذار 2020 شمال غربي سوريا
27 مارس 2020

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 387 مدنياً، على يد قوات النظام السوري وروسيا منذ 12 يناير/كانون الثاني وحتى 6 مارس/آذار 2020 شمال غربي سوريا.

جاء ذلك في تقرير نشرته الشبكة الجمعة، حول حصيلة هجمات النظام السوري وروسيا على "منطقة خفض التصعيد"، خلال فترة اتفاقي وقف إطلاق النار اللذين جرى التوصل إليهما بين تركيا وروسيا.

وأوضحت الشبكة، أن هجمات قوات النظام والمليشيات المدعومة من إيران، تسببت بمقتل 174 مدنياً بينهم 40 طفلاً و18 امرأة في الفترة المذكورة، في حين قتلت روسيا 213 مدنياً بينهم 64 طفلاً و44 امرأة.

وفي 10 يناير الماضي، أعلنت تركيا التوصل مع روسيا لاتفاق وقف لإطلاق النار يطبق في 12 من الشهر ذاته، إلا أن النظام وحلفاءه واصلوا الهجمات متجاهلين الاتفاق.

وفي 5 مارس، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتباراً من 6 من الشهر نفسه.

كما صدر بيان مشترك عن البلدين تضمن الاتفاق على إنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمالي الطريق الدولي M4 و6 كم جنوبه.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، الذي بلغ ذروته باستشهاد 33 جندياً تركياً أواخر فبراير/شباط الماضي جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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