سياسة
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خوفاً من خطر كورونا.. طالبو اللجوء يغادرون المنطقة الحدودية مع اليونان
غادر طالبو اللجوء المنطقة الحدودية مع اليونان بعد فقدانهم الأمل من فتح السلطات اليونانية الحدود أمامهم للتوجه إلى أوروبا، وخوفاً من انتشار فيروس كورونا، لتنقلهم السلطات التركية إلى دور للضيافة حيث سينهون فترة الحجر الصحي فيها.
خوفاً من خطر كورونا.. طالبو اللجوء يغادرون المنطقة الحدودية مع اليونان
أقنع موظفو الهجرة الأتراك طالبي اللجوء بأن بقاءهم في العراء يشكل خطراً عليهم من انتشار فيروس كورونا / AA
27 مارس 2020

غادر طالبو اللجوء المنطقة الحدودية مع اليونان، بعد انتظار دام شهراً على أمل التوجه إلى البلدان الأوروبية، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وأبلغ طالبو اللجوء موظفي دائرة الهجرة في ولاية أدرنة التركية، فقدانهم الأمل من فتح السلطات اليونانية الحدود أمامهم للتوجه إلى البلدان الأوروبية الأخرى.

جاء ذلك بعد أن أقنع موظفو الهجرة الأتراك طالبي اللجوء بأن بقاءهم في العراء يشكل خطراً عليهم من انتشار فيروس كورونا، ليعلن طالبو اللجوء بأنهم يرغبون في مغادرة المنطقة الحدودية.

ونُقل طالبو اللجوء في حافلات، بتنسيق من إدارة ولاية أدرنة إلى دور للضيافة، حيث سينهون فترة الحجر الصحي، في إطار التدابير المتخذة ضد انتشار فيروس كورونا، ثم سيُنقلون إلى "المناطق المناسبة" في تركيا.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو صرّح الخميس، أن نحو 150 ألفاً و600 طالب لجوء عبروا إلى اليونان من البر والبحر منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

وأشار صويلو إلى وجود 4 آلاف و600 شخص ينتظرون أمام معبر "بازاركوله" الحدودي الفاصل بين تركيا واليونان.

ومنذ 27 فبراير/شباط الماضي، بدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعوق حركتهم باتجاه أوروبا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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