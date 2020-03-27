سياسة
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إطلاق سراح 10 آلاف سجين في أفغانستان في إطار التدابير ضد كورونا
أعلنت أفغانستان قرارها إطلاق سراح قرابة 10 آلاف سجين، في إطار تدابير مواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد، ويشمل القرار المحكومين ممن فوق 55 عاماً والأحداث والنساء والمرضى.
إطلاق سراح 10 آلاف سجين في أفغانستان في إطار التدابير ضد كورونا
عمليات إطلاق سراح المساجين ستبدأ خلال 10 أيام - صورة أرشيفية / AA
27 مارس 2020

قرر الرئيس الأفغاني أشرف غني إطلاق سراح قرابة 10 آلاف سجين، في إطار تدابير مواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد التي شهدت ارتفاعاً في الإصابات بالفيروس.

وقال مدير عام السجون الأفغانية أحمد رشيد توتاهيل في تصريح الجمعة، إن الرئيس غني قرر إطلاق سراح نحو 10 آلاف سجين، في إطار التدابير المتخذة ضد انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأوضح أن القرار يشمل المحكومين ممن فوق 55 عاماً والأحداث والنساء والمرضى، مؤكداً أن القرار لا يشمل المساجين الذين يشكلون تهديداً على الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وأشار إلى أن عمليات إطلاق سراح المساجين ستبدأ خلال 10 أيام.

يجدر ذِكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في أفغانستان بلغ أكثر من 90 مصاباً والوفيات ثلاثاً، الأمر الذي دفع السلطات إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات بينها إعلان حظر التجوال في الولايات المحاذية للحدود الإيرانية، وإجراء عمليات تعقيم في الولايات الأخرى.

وحتى صباح الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 536 ألف شخص حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات 24 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 124 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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