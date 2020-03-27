سياسة
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ترمب يؤكد إحرازه تقدماً ضد كرونا ونظيره الصيني يؤكد ضرورة الاتحاد
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن بلاده أحرزت تقدماً كبيراً فيما يتعلق بمكافحة تفشي فيروس كورونا، فيما أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ في مكالمة هاتفية الجمعة، مع نظيره الأمريكي، أن على بلديهما على الرغم من خصومتهما "الاتحاد لمكافحة الفيروس".
ترمب يؤكد إحرازه تقدماً ضد كرونا ونظيره الصيني يؤكد ضرورة الاتحاد
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن بلاده أحرزت تقدماً كبيراً فيما يتعلق بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد / AP
27 مارس 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن بلاده أحرزت تقدماً كبيراً فيما يتعلق بمكافحة تفشي فيروس كورونا، فيما أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ في مكالمة هاتفية الجمعة، مع نظيره الأمريكي، أن على بلديهما على الرغم من خصومتهما "الاتحاد لمكافحة الفيروس".

وأوضح ترمب خلال مؤتمره الصحفي اليومي من البيت الأبيض حول تطورات الفيروس: "أحرزنا تقدماً كبيراً ضد كورونا وسوف نهزمه، وهدفنا استنباط الحلول وليس استعراض المشكلات فقط".

وأضاف قائلًا: "بحثنا في قمة العشرين الافتراضية سبل مكافحة فيروس كورونا"، متابعاً: "كما أجريت اجتماعاً مع حكام الولايات بعد تلك القمة". مؤكداً أن الحزمة الاقتصادية المقدرة بتريليونَي دولار تهدف إلى دعم المواطنين الأمريكيين بما في ذلك دفع الرواتب.

وأعلن وجود "مستشفى على متن سفينة تابعة للبحرية تصل السبت، إلى ميناء نيويورك”. لافتاً إلى أن السفينة البحرية التي تحمل مستشفى ستصل إلى فرجينيا بعد التوقف بنيويورك.

وعلى الرغم من تبادل الاتهامات بين واشنطن وبكين حول مسألة ظهور الفيروس، أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة في مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي، أن على بلديهما على الرغم من خصومتهما "الاتحاد لمكافحة" فيروس كورونا، وفق الإعلام الرسمي الصيني.

ويشكل هذا الإعلان بادرة تهدئة بعد أيام من تبادل الاتهامات، كما أكد شي أيضاً وفق قناة "سي سي تي في" العامة، أن "الصين مستعدة لمواصلة تبادل المعلومات والخبرات مع الولايات المتحدة من دون تحفُّظ".

وتخطت الولايات المتحدة الصين بعدد الإصابات بفيروس كورونا لتصبح في المركز الأولى عالمياً بـ82179 إصابة حتى مساء الخميس، فيما تخطى العدد الإجمالي للوفيات ألفاً، بينما وصل عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات إعانة البطالة إلى رقم قياسي، في دليل واضح على الأثر الإنساني والاقتصادي المدمر للجائحة.

ومساء الخميس، أظهر إحصاء تجريه جامعة جونز هوبكنز أن من توفوا جراء الفيروس بلغ عددهم 1177 حالة.

ويشكل المرض خطراً بشكل خاص على كبار السن ومن لديهم مشكلات صحية أخرى.

ويخضع نحو نصف الولايات المتحدة حالياً لأوامر بالبقاء في المنزل، في محاولة للحد من انتشار الفيروس الذي تخنق تبعاته الأنشطة الاقتصادية، وتطلق موجة من التسريح للعاملين.

وشهدت ولاية نيويورك أكبر عدد من الوفيات والمصابين بالمرض على مستوى البلاد.

وقال حاكم نيويورك آندرو كومو الذي حذر من قبل من نقص متوقع في أسرّة المستشفيات وأجهزة التنفس الصناعي، إن عدد الوفيات في الولاية الخميس، بلغ 385 حالة ارتفاعاً من 285 في اليوم السابق، بينما بلغت الإصابات بالولاية 37 ألفاً و738 إصابة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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