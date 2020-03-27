سياسة
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الخارجية التركية: على الاتحاد الأوروبي أن يتسم بالمصداقية في سياسة العضوية
قالت وزارة الخارجية التركية إن سياسة توسعة الاتحاد الأوروبي يجب أن تتسم بالمصداقية، وهنّأت في الوقت نفسه جمهوريتَي شمال مقدونيا وألبانيا على بدء مسار مفاوضاتهما للانضمام إلى الاتحاد.
الخارجية التركية: على الاتحاد الأوروبي أن يتسم بالمصداقية في سياسة العضوية
لفتت الخارجية التركية إلى أن سياسة التوسعة هي أهم قوة ناعمة يمتلكها الاتحاد الأوروبي وينبغي أن تتسم بالمصداقية والعدالة / AA
27 مارس 2020

هنأت تركيا جمهوريتَيْ شمال مقدونيا وألبانيا، على بدء مسار مفاوضاتهما للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رسمياً، وأكدت ضرورة أن تتسم سياسة توسعة الاتحاد بالمصداقية.

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الجمعة، إلى أن تركيا أيضاً دولة مرشحة للانضمام، ولا تزال في مرحلة المفاوضات، ولطالما دعمت اندماج دول البلقان في المنظومة الأوروبية-الأطلسية.

وأعرب البيان عن إيمان تركيا بأن هذا القرار وإن جاء متأخراً، سيحقق إسهامات هامة لاستقرار المنطقة وازدهارها، ولجهود الاتحاد الأوروبي كي يكون قوة عالمية.

ولفت البيان إلى أن سياسة التوسعة هي أهم قوة ناعمة يمتلكها الاتحاد الأوروبي، وينبغي أن تتسم بالمصداقية والعدالة.

وأكد وجود حاجة أكثر من أي وقت مضى، إلى التخلي عن تسييس مسألة العضوية من أجل مصالح قومية قصيرة النظر.

وشدد على ضرورة تشجيع الدول المرشحة على العمل من أجل الإيفاء بمعايير الانضمام إلى النادي الأوروبي المشترك، عوضاً عن وضع عراقيل سياسية.

وفي 25 مارس/آذار الحالي، أعلن الاتحاد الأوروبي اتخاذه قراراً ببدء مفاوضات العضوية بشكل رسمي مع ألبانيا وشمال مقدونيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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