سياسة
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الصين تغلق حدودها مع الخارج مع تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت الصين الجمعة، تسجيل 55 إصابة بفيروس كورونا العالمي، من بينها 54 إصابة قادمة من الخارج، وإصابة محلية في شرق البلاد، في الوقت نفسه تستعد البلاد لإغلاق حدودها موقتاً وخفض عدد رحلاتها الدولية بشكل كبير.
الصين تغلق حدودها مع الخارج مع تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت الصين الجمعة تسجيل 55 إصابة بفيروس كورونا العالمي / Reuters
27 مارس 2020

أعلنت الصين الجمعة، تسجيل 55 إصابة بفيروس كورونا العالمي، من بينها 54 إصابة قادمة من الخارج، وإصابة محلية في شرق البلاد، في الوقت نفسه تستعد البلاد لإغلاق حدودها موقتاً وخفض عدد رحلاتها الدولية بشكل كبير.

وللمرة الأولى منذ ثلاثة أيام، سجلت حالة إصابة محلية شرقي البلاد، حسب الحصيلة الرسمية.

وسجلت خمس وفيات في مقاطعة هوباي التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى، ووضعت تحت الحجر منذ يناير/كانون الثاني. وبدأ تخفيف القيود تدريجياً في هذه المقاطعة منذ الأربعاء.

وتجتهد الصين حالياً في تفادي تفشي فيروس كورونا من جديد على أراضيها من الخارج. وأحصت البلاد 595 حالة من الخارج، غالبيتهم الكبرى صينيون عائدون إلى بلادهم، حسب وزارة الخارجية.

وأعلنت بكين مساء الخميس، أنها ستغلق موقتاً غالبية حدودها مع الخارج وتقلص بشكل كبير رحلاتها الدولية.

ويدخل التدبير حيز التنفيذ السبت الساعة 00,00 (الجمعة 16,00 ت غ).

ويمنع بموجب القيود الجديدة على السياح والأجانب المقيمين في الصين لكنهم خارجها حالياً دخول البلاد. ويبدو أن الإجراء لا يشمل المسافرين من أجل الأعمال.

ويمكن لحاملي جوزات سفر الخدمة وجوازات سفر دبلوماسية دخول الأراضي الصينية.

وأعلنت الصين في الأثناء خفض رحلاتها الدولية بشكل كبير.

واعتباراً من الأحد، لا يمكن لأي شركة صينية أن تقوم إلا برحلة خارجية واحدة في اليوم من الصين نحو بلد آخر. ولا يمكن للشركات الأجنبية في المقابل أن تسير إلا رحلة واحدة أسبوعياً إلى الصين.

وأصيب 81340 شخصاً بفيروس كورونا المستجد في الصين، فيما توفي 3292، حسب الأرقام الرسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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