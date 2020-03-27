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أردوغان يدعو العالم للتحرك بسرعة لمواجهة وباء كورونا، واختتام قمة مجموعة الدول العشرين الاستثنائية.

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أردوغان يدعو العالم للتحرك بسرعة لمواجهة وباء كورونا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المجتمع الدولي للتحرك بالسرعة القصوى لمواجهة أزمة كورونا، مثلما تحرك سابقاً خلال الأزمة المالية العالمية. [TRT عربي]

وقال أردوغان في كلمته خلال مشاركته الخميس بقمة "مجموعة العشرين" عبر الفيديو كونفرانس: "لا يحق لأحد منا تطبيق سياسات فردية ووقائية". [الأناضول]

وحث أردوغان جميع الدول، على المشاركة في مواجهة الأزمة الصحية العالمية المتمثلة بفيروس كورونا، مضيفاً أنه "يجب التعاون بين الجميع ومشاركة الخبرات الخاصة بتشخيص وباء كورونا وعلاجه". [الأناضول]

اختتام قمة مجموعة الدول العشرين الاستثنائية

اختتم قادة دول مجموعة العشرين الخميس، قمتهم الاستثنائية التي عُقِدت للمرة الأولى عن بُعد عبر دائرة تلفزيونية، في إطار التدابير المتخذة للحد من تفشي وباء كورونا (فيروس كوفيد-19). [TRT عربي]

وشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفقة عدد من المسؤولين الأتراك، في القمة التي ترأسها الملك السعودي، ودعت إلى عقدها باريس وبكين على نحو طارئ، بهدف مناقشة الحد من تأثيرات الوباء، على الصعيدين الصحي والاقتصادي. [TRT عربي]

وأكّد قادة مجموعة العشرين في ختام القمة الطارئة التزامهم مواجهة تداعيات تفشي كورونا بـ"جبهة موحدة" على الاقتصاد العالمي، متعهدين بضخ 5 تريليونات دولار لدعمه. [TRT عربي]