أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الخميس، تسجيل 1196 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد ووفاة 16 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا إلى 3629 حالة.

وأشار الوزير في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، إلى أنه أُجرِيَ الأربعاء 7286 فحصاً لمشتبَه بإصابتهم بالفيروس .

وأشار الوزير إلى عزل المصابين والمخالطين لهم، داعياً الجميع إلى التزام التدابير الوقائية لمواجهة تفشي الفيروس.

وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا أكثر من 486 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 22 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 117 ألفاً.

وأجبر انتشار الفيروس دولاً عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وفرض حظر التجول وتعطيل الدراسة وإلغاء فاعليات عدة ومنع التجمعات العامة وإغلاق دور العبادة.