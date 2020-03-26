سياسة
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الحوثي يعلن عن مبادرة لإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السعودية وحماس ترحب
قالت حركة حماس الفلسطينية إنها تأمل في الاستجابة لمبادرة جماعة الحوثي اليمنية بالإفراج عن 5 أسرى سعوديين بينهم طيّار، مقابل الإفراج عن أعضاء في الحركة معتقلين لدى المملكة، وأكّدت الحركة أنها تؤيد أي جهد يساهم في الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.
الحوثي يعلن عن مبادرة لإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السعودية وحماس ترحب
حركة حماس تدعو السعودية للاستجابة لمبادرة جماعة الحوثي اليمنية بالإفراج عن 5 أسرى سعوديين مقابل الإفراج عن أعضائها / AA
26 مارس 2020

قالت حركة حماس الفلسطينية الخميس، إنها تأمل في الاستجابة لمبادرة جماعة الحوثي اليمنية بالإفراج عن 5 أسرى سعوديين، مقابل الإفراج عن أعضاء في الحركة معتقلين لدى المملكة.

وأوقفت السعودية عشرات الفلسطينيين من طلاب وأكاديميين ومقيمين على أراضيها منذ أكثر من عام بشكل تعسفي، بينهم محمد الخضري مسؤول العلاقات بين الحركة والمملكة، كما خضع بعضهم لمحاكمات دون معرفة مصيرهم، وفق مؤسسات حقوقية.

ونقلت وكالة الأناضول عن حازم قاسم الناطق باسم حماس، قوله: "نأمل من الأشقاء في السعودية الاستجابة للمطالب بالإفراج عن المعتقلين، لا سيما أن بين المعتقلين كباراً في السن وأصحاب أمراض مزمنة"، في إشارة إلى تفشي وباء "كورونا".

وأضاف: "نحن مع أي جهد يمكن أن يساهم في الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين لدى السلطات السعودية"، لافتاً إلى أنه "مطلوب من الأطراف المختلفة العمل على الإفراج عنهم باعتبارها قضية قومية".

وأكّد الناطق باسم حماس أن المعتقلين "لم يرتكبوا أي جرم، وكل ما فعلوه هو دعم النضال الوطني العادل".

والثلاثاء، قال باسم نعيم عضو مكتب العلاقات الدولية في حماس، في مقابلة أجرتها معه الأناضول، إن السلطات السعودية بدأت في 8 مارس/آذار الجاري، محاكمة نحو 62 فلسطينياً (بعضهم من حملة الجوازات الأردنية) مقيمين داخل أراضيها.

وتابع: "يؤسفنا أن الفلسطينيين الذين يُحاكمون، يقيمون منذ عشرات السنين داخل السعودية، وساهموا في بناء المملكة ودعم المجتمع العربي السعودي".

مبادرة الحوثي

وأبدت جماعة الحوثي اليمنية الخميس، استعدادها للإفراج عن 5 سعوديين بينهم طيار، مقابل الإفراج عن أعضاء في حركة "حماس" موقوفين لدى المملكة.

جاء ذلك في خطاب متلفز ألقاه زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وبثته قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، في الذكرى الخامسة لانطلاق عمليات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وكانت حماس قد أعلنت في 9 سبتمبر/أيلول 2019، اعتقال الخضري ونجله، مشيرةً إلى أنه كان مسؤولاً عن إدارة "العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان".

وأضافت الحركة أن اعتقاله يأتي "ضمن حملة طالت كثيرين من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية"، دون مزيد من الإيضاحات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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